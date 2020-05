Így buliznak az olaszok a járvány idején – videó

Eljött május elseje, a munka ünnepe. Sokan elvesztették munkájukat az elmúlt hetekben, és mégtöbben bizalmatlanok a jövővel szemben. Sehol egy felvonulás, vagy koncert, idén Milánó csendben maradt. Futótüzként terjedt a videó Milánó egyik kis utcájáról, ahol fiatalok táncoltak szájmaszkban, a biztonsági távolságot betartva egymás között. Nem tudni hogyan indult el, valószínüleg meg sem volt megszervezve, aki meghallotta a zenét, vagy látta ablakából hogy mi történik odalent, az kiment az utcára és csatlakozott lakhelye előtt maradva, hiszen a jelenlegi rendelet szerint senki sem távolodhat el az otthonától több mint kétszáz méterre.

A hírek szerint egy Rimini-ben élő mérnök eddig 14 büntetést kapott különbözö kihágásokért, a legutolsót pár napja, mert a tengerparton napozott. Bevallása szerint képtelen a szabályokkal együtt élni.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 100943, az elmúlt huszonnégy órában 1965 az új fertőzött. 17569-en szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 1578 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 81796-an orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 78249-an gyógyultak, közülük ma 2349-en.

Az elhalálozottak száma 28236, közülük ma 269-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 207428.

Az elvégzett korona vírus tesztek száma 2053425.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertőzések száma 1%-kal emelkedett.

Megtudtuk hogy Lombardia régióban továbbra is kötelező lesz szájmaszkot viselni, a tömegközlekedési eszközök idénybevételekor pedig kesztyüt is. A taxik is csak szájmaszkot és kesztyüt viselő utasokat szállíthatnak.

A Milánóhoz tartozó 13000 lakosú kisváros, Opera polgármestere bejelentette, hogy városában még legalább két hétig érvényben maradnak az eddigi szabályok, mindenki maradjon otthon ugyanúgy mint eddig.

Mint kiderült hogy az R0 érték, ami a fertőzés mértéke és az jelöli hogy egy beteg hány embert fertőz meg, jelenleg Olaszország területén átlagosan 0,7.

A kormány igérete szerint ha az érték 0,2 alá csökken, újra szabadon utazhatunk a régiók között.

Bízunk benne hogy a nyáron eljutunk a tengerhez.

Kacziba Andi