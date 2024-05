Üdvözlöm önöket, a baloghtomi vagyok! Tabuk nélkül beszélgettünk! Első olvasásra elragadta a fantáziámat egy előadás beharangozója, amiben Sterczer Hilda az expedíciós hegymászás és a Himalája világába ígért bepillantást. Azt a gyönyörű, veszedelmes és fagyos világot eddig főleg a könyvek lapjairól álmodtam meg magamnak. Most szinte valóság lett belőle. A kétgyermekes édesanya, a világklasszis hegymászó, aki férjével, Erőss Zsolttal a világ 5. legmagasabb hegyét is megjárta, jelenleg pedig a Hópárduc Alapítvány vezetője, tartotta a szavát. Magával ragadóan mesélt a személyes élményeiről. Az ebből született álomutazásunkat a hallgatóságával együtt sikerrel és cserében tapssal zártuk. És a végén még egy kicsit beszélgettünk is. Hallgassanak ki bennünket!