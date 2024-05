A látogatása apropója a közelmúltban megjelent, "A középosztály forradalma" című könyvének bemutatása volt. A könyv azt taglalja, hogy miként sikerült Magyarországon egy évtized alatt megerősíteni és bővíteni a középosztályt, amellyel tulajdonképpen megoldást, egy eredményesen használható modellt kínálnak a nyugati civilizációnak arra, hogy ők is megfordíthassák a csökkenő tendenciát.

Fotó: Molnár Emese

A közgazdász kormánybiztos elmondta, a középosztályba olyan egyének tartoznak, akik már felépítettek valamit az életben, ezáltal van vesztenivalójuk, s egyúttal van felelősségtudatuk, a döntéseiket pedig ez alapján határozzák meg.

Azt is mondhatjuk róluk, hogy az országépítők közössége, akiket segíteni kell, hiszen ez is a fenntartható növekedést szolgálja. A Dunaújvárosi Egyetemen tartott előadása előtt találkozott Magyar Andrással, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola igazgatójával, aki a szakképzés jegyében egy gasztronómiai programra invitálta őt - hiszen György László az innovációért, szakképzésért és felsőoktatásért felelős államtitkárként fontos szerepet töltött be a szakképzési rendszer átalakításában is.

A Centrum Tanétteremben voltak, ahol a kormánybiztos és az iskolaigazgató is felkötötte a kötényt, majd az ágazati vizsga feladata alapján halat, salátát és rizottót készítettek. A munkafolyamatban az ágazati vizsgájukra készülő diákok is segédkeztek, miközben a tanulásról, a szakképzés lehetőségeiről, a fiatalok tapasztalatairól és élményeiről beszélgettek. Miután az ételek elkészültek, a tanulók örömmel osztották meg azt is, hogy milyen színes a diákélet náluk, a milliós megtekintésű iskolai videóikat is megmutatták, összességében pedig egy igazán vidám hangulatú és hasznos tapasztalatcserén alapuló főzés kerekedett ki.