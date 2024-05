Az Alsó-Duna parton egyedülálló atmoszférájú fesztivál – népszerű együttesekkel, előadókkal - várja a látogatókat. Ezzel együtt az ókori görög mitológia varázslatos világába kalauzolnak el a rendezvény szervezői, ahol az Olümposzi Istenek története elevenedik meg.

Ambrózia fesztivál Interjú Pethő Zsolttal

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

-Mitől más ez a fesztivál, mint a többi?

-Az Ambrózia Fesztivál egy tematikus rendezvény lesz, egyfajta varázsvilágot szeretnénk megjeleníteni ókori görög-mitológiai alapokon, az Olümposzi Istenek legendás világát mai, modern köntösbe bújtatva.

Hogy mit is jelent ez? A közel 200m2 LED fal és egy színházi díszlet egyvelege az ókori görög építészetet reprezentálja.

A LED tartalom varázslatos lesz, az ókori görög táj, az Olümposz képei elevenednek meg animálva.

Eközben a fesztiváli fellépő zenekarok élő és kevert animációs videói, valamint az élő adás helyben kevert kameraképei és a 21. századi fancy, nyugat-európai fesztiválok hangulatát közvetítő video alapok alkotnak nagyon látványos montázst, keveredve a speciális effektekkel. Igazi látvány-show-t alkotunk tehát, a színpad nem csupán funkcionális, hanem egy hatalmas díszlet lesz.

-Miért pont az Ambrózia, hogyan lett a fesztivál névadója?

-Az Ambrózia az olümposzi görög istenek számára halhatatlanságot, örök egészséget, fiatalságot és jókedvet biztosító eledelt jelenti, amely egyben a felhőtlen szórakozást is képviseli, amelynek során a fesztiválozók kint hagyhatják mindennapi gondjaikat és átadhatják magukat az önfeledt szórakozásnak.

Pethő Zsolt

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

Kell az embereknek, hogy egy kicsit ki tudjanak szakadni a hétköznapokból, ahol minden olyan szögletes és kocka. Állandóan nyomni kell, teljesítmény elvárás van az iskolában, a munkahelyen és mindenhol. Itt meg igényes környezetben és programokkal ki lehet majd kapcsolódni.

-Kik a legismertebb görög istenek, és kik jelennek meg a fesztiválon?

A 18 olümposzi istenből egyidőben mindig 12 volt jelen. Legismertebb alakja Zeusz és testvérei: Poszeidón és Hádész, de nem kevésbé ismert Héra, Pallasz Athéné, Hermész, Dionüszosz, Apollón, Aphrodité, Démétér, Perszephoné stb. A fesztivál – első bemutatkozás révén – elsősorban Zeusz köré épül, ő jelenik meg a színpadon, a mesterséges intelligencia által generált formában, ő konferálja fel a produkciókat, és szól hozzánk kissé epikus hangulatú, mennydörgős hangon.

-Sok sikeres rendezvényt csináltatok már, de ez az első saját. Milyen magasra tettétek a lécet?

-Az Ambrózia Fesztivál a magyarországi nagyfesztiválok sorába kíván felkapaszkodni. A jegyeket országosan veszik az emberek, így

Dunaújváros számára nagy idegenforgalmi eseménnyé nőheti ki magát a fesztivál.

Már most, az első alkalommal magas színvonalú fesztiválként prezentáljuk az eseményt, hiszen cégünk, az Euroshow Events International immáron a 28. évébe lépett, és eddig fő profilunk a hazai és nemzetközi nagyvállalati rendezvények szervezése volt, emellett pedig kiállítási standépítő üzletágunk 18 országban megvalósult egyedi standok referenciáit tudhatja magáénak Magyarország legnagyobb vállalatai reprezentálásával. (pl. MOL Csoport, MVM Csoport, EGIS, Richter stb.)

-Parádés névsorral, ismert fellépőkkel rajtol a fesztivál

A fesztivál hangulatát a káprázatosan kialakított helyszín és az „isteni fellépők” garantálják. A mesés környezetben, a természet ölén, ahol a zene és a tánc találkozik, minden feltétel adott a felejthetetlen élményekhez. Az Ambrózia Fesztivál azonban nem csupán egy újabb esemény a naptárban, hanem egy igazi nagyágyú, ami régiónk fesztiválpalettáját is megújítja. A programban olyan népszerű előadók szerepelnek, mint a Bagossy Brothers Company, Dzsúdló, Desh, Valmar, Follow the Flow, WellHello, Horváth Tamás, Vad Fruttik, 4S Street, Kelemen Kabátban, BrunoXSpacc, Kiss Kevin, Yamina, Willcox, Newik, Lotfi Begi, Pumped Gabo és az Origamies.

-Egy fesztivál nem olcsó mulatság

-Rendkívül fontosnak tatjuk elmondani, hogy a fesztivál ár-érték aránya az egyik legjobb a ma elérhető fesztiválok közül. Csak maga a program, a line-up eleve erős, naponta három élő sztárprodukció és egy sztár DJ, emellett ott vannak a kiegészítő programok – mindez napi bruttó 11900Ft-ért. Szerintem nagyon versenyképes ár. Emellett minden kiegészítő program ingyenes, ahol az emberek hazavihetnek egy sor maguk által készített dolgot, fotót stb.

Az italok ára a legalacsonyabb lesz országosan (a fesztiválok között). Az üdítők, a sör és a fröccsök árával bruttó 1000 Ft alatt maradunk majd (senkinek nem kell a magas áraktól tartva még a kerítésen kívül leinnia magát). Az ételeket a legjobb, megversenyeztetett street-food szolgáltatók kínálják, korrekt árakon. A témához híven e szolgáltatók a megszokott kínálat mellett egy-egy görög témájú étellel is készülnek.

Az Ambrózia Fesztivál jegyeinek május 31-ig történő megvásárlásával ugyanakkor nem csak az élőzene és a közönség részesei lesznek az ide látogatók, hanem egy izgalmas nyereményjátékban is részt vehetnek. A vásárlók között kisorsolunk 10 db 10.000 Ft értékű Fesztiválkártyát (ezt fogyasztásra lehet felhasználni), valamint egy fődíjat is.

A fődíj egy 4 napos, páros spanyolországi utazás, ami egy páros belépőt is tartalmaz testvér fesztiválunkra, a Medusa Fesztiválra.

Fotón: Pető Zsolt, az Euroshow Kft. ügyvezetője

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

-Mondhatjuk azt, hogy Ambrózia Fesztivál egyfajta mintájául a spanyolországi Medusa Fesztivál szolgál?

-A Medusa Fesztivál idén ünnepli a 10 éves évfordulóját a spanyolországi Valencia tartományban, Cullera városában. A tavalyi évben 380 ezren látogatták meg a többnapos programot. Ez egy komoly DJ fesztivál öt színpaddal, amelyen már nemzetközileg ismert nagy DJ-k lépnek fel. Ami ebben megfogott bennünket az az, hogy ők pontosan azt a varázsvilágot akarják megkomponálni minden évben, ami mentén mi is elindultunk.

-Ezt a fesztivált el kellett helyezni az országos fesztivál szezonban. Milyen szempontok szerint?

-Teljesen tudatos volt a választás, szeretnénk a fesztiválszezon elején lenni. Egyébként is volt egy lyuk, hiszen ebben az időszakban rendezték a VOLT Fesztivált, ami megszűnt – miután a Sziget Fesztivált eladták egy amerikai cégnek, akik a Szigetet és a Balaton Sound-ot tovább viszik, de a VOLT Fesztivált „bezárták”. Gyakorlatilag ekkor kezdődik a nyári szezon, igaz mi ezt egy héttel megelőztük, de a diákok ekkor már az utolsó hetüket töltik az iskolában. Maguk a koncertek is döntően esti programok (naponta, délután 4-kor nyitunk), így akár az iskola után is elérhetőek a programok. Szombaton azért nyitunk korábban (2 órakor), mert akkor kezdődik a Foci EB, és a Dreher sörsátorban meg lehet majd nézni a magyar meccseket. Reméljük, hogy többszáz ember fog szurkolni majd a magyarokért.

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

-Miért pont Dunaújváros?

-A kérdés jogos, főleg abból a szempontból, ha valaki nem idevalósi és csak olyan információi vannak, hogy ez egy szürke iparváros. Azt azonban csak kevesen tudják, hogy Dunaújváros a harmadik legzöldebb város. Van egy olyan három kilométeres összefüggő Duna parti zöldövezet, amely a későbbiekben lehetőséget adhat arra, hogy területileg és programban is kiterjesszük a fesztivált.

A jövőben is lesz fesztivál, és minden bizonnyal ki fogja nőni a jelenlegi kereteit,

naponta akár 30, 40, 50 ezer embert is vendégül tud majd látni. Nyilván ez Dunaújvárosban idegenforgalmi fejlesztéseket is igényelni fog. A mindenkori városvezetéssel le fogunk ülni és megbeszéljük azt, hogy mi hogyan tudunk hozzájárulni ehhez, például alapinfrastruktúra fejlesztésekkel. Mindezzel együtt egy napi 20 ezres látogatottságú rendezvényt már ma is be tud fogadni a város, akár az alsó-Duna parti kiterjesztéssel, akár a Szalki – szigeten.

-Mi a pontos helyszín, és mi lesz, ha kinövitek azt?

-A fesztivál helyszíne az Ambrózia Fesztiválpark, amely az Alsó-Duna parti út elején található, ahogy az ember lekanyarodik a sportcsarnok felől a Siklói útról az Alsó-Duna parti útra a kikötői öböl felé. Az út elején, rögtön a kanyar után jobb oldalon található a bejárat – itt már február óta folynak a tereprendezési munkálatok, biztos sokan tudják látták már. Egyébként, ha beírod a Google térképbe, hogy „Ambrózia Fesztiválpark” akkor a térkép odanavigál. Ez egyébként egy közel 2 hektár területű csodás rendezvény központ, amely korábban a Vasmű hengermű pihenőparkja néven volt ismert.

Az Ambrózia Fesztiválpark az Ambrózia Fesztivállal nyitja meg kapuit a rendezvények számára, itt a későbbiekben számos eseményt fogunk szervezni.

Köszönöm az interjút!