Köszöntőjében Králik Gyula, a kamara elnöke kiemelte, különleges az idei díjátadó, hiszen három női vállalkozásvezető vehette át az elismerést. Határozottan kijelentette, nem volt ebben szándékosság! Ezen vállalkozások szakmaiságukkal, kemény munkájukkal, eredményességükkel érdemelték ki a díjat. A nők által létrehozott, irányított vállalkozásokat ugyanúgy a piac méri meg – hangsúlyozta –, mint a férfiak által vezetetteket, tulajdonoltakat. Az Év Vállalkozása Díj az elmúlt évben, években kimagasló eredményeket elérő vállalkozásokat ismeri el, és külön öröm számukra – tette hozzá –, hogy most éppen három, szebbik nem által vezetett cégre irányította figyelmüket teljesítményük.

Az Év Vállalkozása Díjat átvevő Pálvölgyi Gréta, Palkovics Katalin és Kovács Márta

Fotó: © Ady Géza/kamara

Egyes felmérések szerint – tért ki rá beszédében a kamarai elnök – statisztikailag kimutatható, eredményesebbek azon vállalkozások, ahol több nő kap szerepet a vezetésben. A kamara a közelmúltban indította útjára a Női Vállalkozói Klubot Hegyiné Tóth Noémi titkár kezdeményezésére. „Ez egy általunk alkalmazható eszköz, hogy új lehetőséget adjunk a női vállalkozásvezetőknek, vállalkozóknak, hogy az általuk fontosnak tartott szakmai, üzleti, és egyéb témákat női szemszögből közelítve megvitassák.” – mondta – „A nők szerepe nagyon fontos a családok összetartásában, de hasonló szerepet töltenek be nagyobb közösségek összekovácsolásában is. Reméljük, mostani rendezvényünk is újabb lépést jelent a helyi gazdaság közösségépítésében.”

A Dunaújvárosi Kegyelet Kft., a KlímaComp Plusz Kft. és a Desszertsziget Kft. kapta idén az Év Vállalkozása Díjakat, az elismeréseket Palkovics Katalin, Kovács Márta és Pálvölgyi Gréta tulajdonos-ügyvezetők vehették át a kamara elnökétől, Tarány Gábor alelnöktől, az ipari tagozat elnökétől, és Horváth Attila alelnöktől, a kereskedelmi tagozat elnökétől. (A díjazott vállalkozások méltatása alapján készült cikkeinket a május 24-ei, pénteki lapszám kamarai mellékletében olvashatják.) A három, komoly családi hagyományokon alapuló cég vezetője a kamarának, az őket segítő családtagoknak, illetve az elismerés elérését lehetővé tevő munkatársaknak köszönte meg az díjat.

Jó hangulatban telt a kamarai díjátadó, ünnepi vacsora

Fotó: © Ady Géza/kamara

A díjátadó előtt Adrián Anikó táncinstruktor, az Érdi TSE versenytáncosa és Ihász Martin műsorát láthatták a jelenlévők, mellyel bepillantást nyerhettek a latin-amerikai táncok világába. Az elismerések átadását követően a Campus Étterem remek fogásait kóstolhatták a vendégek. Az este folyamán a Feeling Music partyzenekar szolgáltatta a remek hangulatot biztosító zenét, az ünnepi vacsora résztvevői nagyon jól érezték magukat, a korábbi kamarai bálokat idéző tánccal zárták az estét.