- Az itt szereplő fiatalok közül többen a brisbane-i olimpiai csapat tagjai lehetnek, de akár már 2028-ban, Los Angelesben is rajthoz állhatnak néhányan, ha sikerül töretlenül fejlődniük – mondta a szövetség honlapjának beszámolója alapján a V4-viadal szombati megnyitóján Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke, aki aztán saját nyelvükön üdvözölte mindhárom vendégcsapat tagjait.

Ez a korosztály most kezdi megmutatni magát, egy ilyen verseny mindig óriási lehetőség ahhoz, hogy valakinek a pályafutása elinduljon

– mondta Selmeci Attila, a MÚSZ szakmai alelnöke. – Ha visszagondolok, Milák Kristóf is így kezdte, ehhez hasonló, kisebb viadalokon aratta az első sikereit, mielőtt junior Európa-bajnok lett 2016-ban. Őszintén remélem, ebből a korosztályból is kikerül több olyan tehetség, akikkel aztán komolyabb nemzetközi versenyeken is találkozunk majd.

Nagy Péter a váltóval szerezte két érmét

Fotó: DKSE

A megmérettetésen százötven versenyző ugrott vízbe, a hazai csapat létszáma huszonhat sportoló volt.

Nagy büszkeség, hogy a keret tagja volt a Dunaújvárosi KSE tehetsége, Nagy Péter is,

aki részese volt a magyar éremtermelésnek – 22 arany, 15 ezüst, 10 bronz –, amellyel az első helyen zárta a válogatott a viadalt, továbbá a pontversenyben is a mieink zártak élen, szintén Lengyelország előtt.

A dunaújvárosi klub fiatalja - edzője, Berzlánovits Éva szintén ott volt a versenyen - a 4x100 méteres gyorsváltó tagjaként ezüstérmet szerzett, a 4x200 méteres gyorsváltóval pedig aranyat. Ezen felül 1500 gyorson negyedik, 200 gyorson hetedik, 100 gyorson hatodik, 400 gyorson pedig ötödik lett.