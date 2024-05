Mindenki mosolygott Jürgen Klopp utolsó meccsén a Liverpool vezetőedzőjeként a Premier League utolsó, 38. fordulójában vasárnap. Még a csereként újra csak az utolsó tíz percre pályára küldött Szoboszlai Dominik is. Klopp a Wolverhampton ellen 2-0-s győzelemmel búcsúzott, de az igazán nagy ünnep Manchesterben alakult ki, ahol a City a West Ham United 3-1-es legyőzésével újra megszerezte a Premier League bajnoki címét az Arsenal előtt – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. Bár Pep Guardiola csapata történelmet írt a sorozatban szerzett négy bajnoki címével, a Premier League utolsó fordulója mégis Kloppról szólt leginkább.

Jürgen Kloppot, a Liverpool FC vezetőedzőjét ábrázoló falfestményt fényképezik szurkolók az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság utolsó fordulójában játszott Liverpool FC–Wolverhampton Wanderers mérkőzés előtt Liverpoolban 2024. május 19-én

Fotó: Adam Vaughan / Forrás: MTI/EPA

Határ a csillagos ég

Virgil van Dijk és Trent Alexander-Arnold mellett a Liverpool több sztárja is könnybe lábadt szemmel hallgatta a csapat éléről távozó Jürgen Klopp öltözői beszédét az utolsó meccse után. A német edző szavairól egy videó is készült – írta meg a Magyar Nemzet. – Szeretlek titeket, ez minden, amit mondhatok. A futball, amire képesek vagytok, teljesen őrületes. Látni titeket, a fejlődéseteket, ahogyan megtettétek a következő lépést és harmadikok lettetek, alig vártam. Még nem tudom, ki lett a bajnok, a City? Az egyetlen, aki meg tudta állítani őket, mi voltunk, és újra képesek lesztek rá – fordult Jürgen Klopp a csapatához a Liverpool öltözőjének közepén állva, a kamera képében pedig Szoboszlai Dominik is gyakran feltűnt a beszéd közben. – Azt mondtam ma reggel, hogy lesz néhány ember, aki szerint ez nem elég. Elárulom, hogy nekik lövésük sincs a futballról. Tudtatok volna jobbak lenni bizonyos pillanatokban? Persze, ez mindig lehetséges. De jobbak voltatok, mint amit általában vártak tőletek? Ó, igen! – mondta el meghatódva a német edző a játékosai előtt. – Köszönöm az utat, büszke vagyok rátok és arra, hogy ennek a részese lehettem. Köszönöm nektek, és ne feledjétek, határ a csillagos ég, fiúk – biztatta játékosait a könnyeivel küszködő német szakember. Ekkor a játékosok megtapsolták távozó edzőjüket.

Klopp továbbra is hisz a Liverpoolban

Klopp a Wolverhampton elleni győzelem után a pályán is beszédet mondott a szurkolók előtt, akik utoljára elénekelték neki a klub híres himnuszát, a You will never walk alone-t.

A német edző 2015 őszén vette át a Liverpool irányítását, és egy szinte középszerbe süllyedt csapatot vitt vissza a csúcsra, legnagyobb sikereit 2019-ben a BL-győzelem, majd 2020-ban a harminc éve várt angol bajnoki cím jelentette. Klopp 491 meccsen irányította a Vörösöket, majd a Wolverhampton elleni győzelem után megható beszédet mondott a pályán is – olvasható az Origó oldalán. – Teljesen meg vagyok lepve, azt gondoltam, hogy darabokra hullok majd szét, de őszintén szólva nem így van. Olyan boldog vagyok, hogy el sem hiszem. Úgy örülök nektek, a hangulatnak, a meccsnek, hogy tagja lehetek ennek a családnak, és ahogy ünneplünk ma – mondta el a meghatott edző a több tízezer Liverpool szurkoló előtt, s igyekezett lelket önteni az angol drukkereibe, azt ígérte, hogy a csapatnak nélküle is szép jövője lesz.