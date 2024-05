Öt órára volt meghirdetve a szombat esti program kezdete, de már jóval előtte jöttek és csak jöttek a meghívottak. A Manóvár óvoda impozáns udvarán terítettek meg a vendéglátók – első osztályú színvonalon.

Népes rácalmási és dransfeldi vendégsereg gyűlt össze az ünneplésre

Fotó: LI

Persze, ahogy ilyenkor szokás, egy kicsit csúszott a kezdés, de a lényeg, mindenki megérkezett, akire számítottak.

Az egybegyűlteket először Schrick István, Rácalmás polgármestere köszöntötte.

– Az időjárás, amit megrendeltem, kitűnő és méltó ahhoz a harminchárom évhez, amit most ünneplünk. A harmincas kerek évfordulón kellett volna, de a koronavírus-járvány akkor közbeszólt. Úgy gondoltuk, ez a harminchárom év is kerek számnak mondható. Számunkra nagyon fontos a dransfeldi barátainkkal ápolt kapcsolat. A rendszerváltás után mi voltunk az országban az első település, amelynek nyugat-európai testvérvárosa lett. Arra is emlékszem, annak idején nem mindenki támogatta ezt a kezdeményezést. Az első évben, amikor a dransfeldi barátaink hozzánk látogattak, alig vártuk, hogy hó legyen, ami betakarja a falut, ne lássák a vendégeink az itteni állapotokat. Azóta hatalmasat fejlődött a település, és ehhez Dransfeld is kaput nyitott nekünk. Arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy e kapcsolatnak köszönhetően több száz rácalmási gyerek utazhatott Dransfeldbe, és az ottani családokon keresztül megismerhették a német kultúrát. Szeretnénk ezt a kapcsolatot azzal is megerősíteni, hogy Manfred Webernek és feleségének, Mónika Webernek díszpolgári címet adományozunk. Ők az első pillanattól kezdve résztvevői ennek a harminchárom éves kapcsolatnak.

Fotó: LI



Dransfeld polgármestere, Matthias Eilers azzal kezdte köszöntőjét, hogy ha valami jól működik, akkor amögött emberek állnak. Ezt bizonyítja ez a díszpolgári cím, amit most a Weber házaspár kapott.

– Óriási köszönet a vendéglátóknak, nagyon jól éreztük magunkat. A vendéglátó családok remek programokat szerveztek, voltunk a Balatonnál, egy időutazásban vettünk részt Szentendrén. Remélem, nem voltunk senkinek a terhére.

Matthias Eilers ajándékot adott át Schrick Istvánnak

Fotó: LI

Matthias Eilers ezután Schrick Istvánnak egy ajándékot adott át. – Korábban egy tűzoltóautót ajándékoztak Rácalmásnak, most olyan időket élünk, hogy mindennek kisebbnek kell lennie. Arról nem is beszélve, hogy egy gyönyörű óvoda udvarán beszélgetünk.

Ezután Dransfeld polgármestere egy méretes játék tűzoltóautót adott át Schrick Istvánnak. A polgármester még megemlítette, hogy mindent megtesznek azért, hogy újabb harminchárom évet megéljen ez a kapcsolat, és hivatalosan is meghívta jövőre a rácalmásiakat Dransfeldbe. Matthias Eilers befejezésül kicsit pironkodva, de megemlítette, bocsássák meg nekik, ha június 19-én a labdarúgó-Európa-bajnokság Németország–Magyarország találkozóján a németeknek szurkolnak.