Nézzünk a színfalak mögé!

Az eseményt mozgató személyeknek különleges feladatokat kellett ellátniuk.

- Mit jelent a Ma No Ka? - A rendezvény megálmodójától és háziasszonyától, az ügy érdekében akadályt nem ismerő Fridrich-Cinkóczi Katától ezt hallottuk róla.

Fridrich-Cinkóczi Kata

Fotó: Balogh Tamás

-A rövidítés a Maja, Norbi és Kata nevekből született. Ők a kislányom, a férjem és az én nevem kezdőbetűiből kerekedett ki. Elhivatott lovas család lettünk. Ezzel az elnevezéssel működtetjük a tanyánkat is, ahová az egész évben várjuk a vendégeinket. A földön járunk és a lehetőségeinkhez mérten valósítjuk meg ezt a napunkat is, ahová tényleg szeretettel vártuk az érdeklődőket, akiknek a létszáma ez alkalommal már meghaladta a négyszáz főt. Erre, és arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy jókedvvel, érdeklődve töltötték velünk az idejüket.

Védjegy

Fotó: Balogh Tamás

Az ötlet akkor pattant ki a fejemből, amikor rendeztünk egy kis csikós bemutatót és arra eljött száz érdeklődő. Arra gondoltam, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk ezt egy komolyabb módon is megcsinálni. Aztán nyolc hónap múlva létrehoztuk az első lovas napunkat, Az is sikeres lett, így aztán az idén ismét belevágtunk.

Változások?

- A vásárterünk az árusok érdeklődése nyomán, a háromszorosára nőtt. Legalább ilyen fontos, hogy a műsorunk is megerősödött és színvonalasabbá vált. Ezzel a programmal saját utat járunk, elindultunk a szakági bemutatók irányába, ahol az érdeklődők megismerhetik, hogy a lovakat milyen sokféleképpen alkalmazhatjuk a saját és az ő örömükre is.

Lovas barátság

Fotó: Balogh Tamás

Ami változatlan

- Figyelünk a közönség véleményére, amit személyesen, vagy a Facebook oldalunkon osztanak meg velünk. Az előrelépésünk érdekében is szükségünk van rá, hiszen ő értük csináljuk ezt a tevékenységet. Szeretnénk hagyományt teremteni. Ezekre az alkalmakra olyan szép környezetbe várjuk a látogatóinkat, hogy a kedvükre való programok élvezése után legközelebb is eljöjjenek hozzánk.

Tessék választani

Fotó: Balogh Tamás

Az alapember

Kata háziasszonyként és a projekt megálmodójaként is teszi a dolgát. Fridrich Norbert a férje pedig a két kezével is rengeteg feladatot oldott meg:

- A civil életemben mezőgazdasági növénytermesztéssel foglalkozok, mondhatni alvállalkozóként. A lovas dolgok az után következnek. A családunkból ezzel a Kata van jobban „megfertőzve”. Bár gyermekkoromból a kedvenc állatom, de eddig nem volt rá módom, hogy sajátom is legyen. Egy lovas táborban aztán el is vették tőle a kedvemet, így aztán azóta vagyok velük ismét barátságban, amikor tizenhat év után megjelent az első ló az udvarunkban. Lovagolni ugyan nem tudok, de a hátán fönt maradok! (tette hozzá széles mosollyal)

Bemelegítés

Fotó: Balogh Tamás

- Sokféle feladat vár...

- Azt szokták mondani, hogy a „traktoros mindenre is jó”! Számtalan kétkezi munkát elvégzek, mellette különlegességek a gravírozásaim, vagy a patkókból készült alkotásaim, amiből egy különlegeset el is árvereztünk ezen az alkalommal.

- A ti eseményetek egy szakmai találkozó is volt. Ugye?

- Valóban így van, mert a nézők mellett megjönnek a szakmai kíváncsiskodók és a tanulni vágyók is. Én is hozzájuk tartozok, mert szívesen tanulok az előttem járóktól. Mindig van mit, hiszen vannak olyan szakágak, amikbe mi a hétköznapok során nem látunk bele, de ilyenkor alkalmunk nyílhat rá.

Az egyik támogató

Totka Krisztián sajnos egyenlőre még nem milliárdos vállalkozó, hanem ácsként dolgozik és mégis úgy gondolta, hogy amennyire tud-segít az esemény megvalósításában:

- Azért segítek, mert én is szeretem a lovakat. Az enyémek is a Ma-No-Ka tanyán kaptak szállást. Nem vagyok képzett lovas, de ez egy olyan passzió, amit szeretek csinálni, de így a szezonban a munkám az első. Ezt az alkalmat sajnos az elfoglaltságom miatt kellett kihagynom. Azért is szeretem az ilyen eseményeket, mert ilyenkor is lehet tanulni a többi lovasoktól, de én is szívesen megosztom velük a tapasztalataimat. Támogatóként én is a magaménak éreztem a rendezvényt, amire szívesen vártam mindenkit. Persze jó lett volna egy nagy tömeget idevonzani, de az még nem a realitás. Előbbre léptünk és remélem, hogy jövőre ugyanezt mondhatom el az akkoriról.

Tótka Krisztián

Fotó: Balogh Tamás

A nyeregből

Szopori Zsoltra, lovasként, kettes fogat hajtóként és barátként is számíthattak a rendezők.

- Már régen voltam ilyen vakmerő: azt mondtad, hogy nyugodtan álljak ide a ló jobb első lábához, miközben a nyeregbe ülsz, mert semmi bajom sem lesz tőle!

Szopori Zsolt

Fotó: Balogh Tamás

-Tartom, mert biztos vagyok benne, mert ez nagyon bírja az újságírókat! (mondja nevetve) Hét éves és másfél éves kora óta dolgozunk együtt. Azt mondhatom, hogy amit tud, azt mindent én tanítottam neki. Kocsiban, hintóval és hátasként is jól dolgozik. Kisgyermekeket, vagy a félős felnőttet is rá merek ültetni, mert ő is vigyáz rájuk.

Most is egy ostor van a vállalom, de ennek is csak a hangját ismeri. Szerintem szóval és a mozdulatainkkal kell irányítani őket, nem pedig ütés, veréssel. , mert én annak ellenére vagyok. Hálás lesz a ló a jó bánásmódért. Na jó, amikor tanítunk neki valamit és azt nem akarja csinálni, akkor hozzáérintünk valamit, de semmi durvaság! Amikor ügyesen megcsinálja akkor viszont jutalom (egy kockacukor, egy más falatka, simogatás, és persze a dicsérő szó) jár neki érte. Most közönség előtt léptünk fel, nem voltunk lámpalázasok. Én szeretem a bemutatókat és a lovam is szívesen dolgozik a közönség előtt. A taps? Az nagyon jó dolog, mind a kettőnknek!