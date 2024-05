A vármegyék rendőrei folyamatosan toborozzák a határvadászokat. A határvadászképzéssel kapcsolatban online az alábbi linken informálódhatnak az érdeklődők: https://www.police.hu/szerzodeses-hatarvadasz-kepzes. Az érdeklődők a városi rendőrkapitányságokon is kérhetnek tájékoztatást és a Legyél Te is Rendőr Facebook-oldalon is sok információhoz lehet jutni.