Lesz dunaújvárosi résztvevője a Megyék Csatájának

Kovács László is elindul a MediaWorks által megrendezésre kerülő Megyék Csatája elnevezésű e-sport viadalon, amely az ország eddigi legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye. A dunaújvárosi fiatal FIFA 21 játékban nevez.

A számítógépek és konzolok világában manapság teljesen megszokottnak számít, ha valaki hobbiként, vagy akár hivatásszerűen űzi az e-sportot. Korábban, a „gamer” kifejezés, és az ezzel foglalkozó férfiak és nők az egész világon nevetség tárgyát képezték, a különböző amerikai filmeknek, sorozatoknak (Agymenők) hála.

A „gamerek” groteszk ábrázolása – negyvenéves, önmagát eltartani képtelen, a szülei pincéjében, átizzadt pólóban ücsörgő, elhízott tag – miatt a számítógépes játékok, konzolok világa szégyellnivaló szubkultúrának számított.

Változó világ

Ez a gondolkodás azonban mára gyökeresen megváltozott. Ennek ékes példája, hogy a legnevesebb e-sportolók (a sportolók nem közvetlen módon végeznek fizikai cselekvést, hanem egy elektronikus eszköz segítségével közvetett módon) annyit, de esetenként akár többet is kereshetnek puszta játékkal, mint a valóságban ténylegesen futó, úszó, bicikliző stb. versenytársaik.

Ezt a hullámot meglovagolva indította el a MediaWorks a Megyék Csatája elnevezésű viadalt. A versenyre nevezők két játékban, League of Legendsben és FIFA 21-ben mérhetik össze tudásukat. Az 1 millió forintos összdíjazású versenyről, annak részleteiről és a nevezéssel, lebonyolítással kapcsolatos információkról IDE KATTINTVA tájékozódhatsz.

Az e-sport helyzete Dunaújvárosban

Az, hogy Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség az e-sport népszerűsítését is a zászlójára tűzte, nem új keletű dolog, hiszen a speciális sportok bizottsága alá betagozódott az e-sport is. Petrás Gábor főtitkár elismerően beszélt a kezdeményezésről:

– Az, hogy Kovács László – akit szeretnénk majd felkérni az e-sport bizottság élére – első dunaújvárosiként nevezett erre a megmérettetésre, mindenképpen nagy dolog. Bízunk benne, hogy a jó példa ragadós, így sokan követik majd őt a továbbiakban. Azt hiszem, hogy a Megyék Csatája neki, és minden nevezőnek jó lehetőség lesz arra, hogy megmutassák magukat. Mi a DLSZ-ben csak támogatni tudjuk őket, hiszen a város és a szövetség nevét öregbítik a viadalon.

(E-)sporttörténelmi tett

Az alábbiakban pedig bemutatjuk, ki hajtotta végre azt az (e-)sporttörténelmi tettet, hogy első dunaújvárosiként nevezzen egy eddig soha nem látott méretű viadalra: Kovács László hivatásos, igazolt e-sport játékos.

Szögezzük le a legelső bekezdésben taglalt jelzők egyike sem illik a 29 éves dunaújvárosi férfira, a konzolok mellett ugyanis a zöld gyepen is játszik. Elmondása szerint a FIFA-sorozattal – merthogy ezzel a játékkal, PS4 kategóriában nevezett – 2004 környékén ismerkedett meg, majd kisebb kihagyásokkal 2017-ben tért vissza végérvényesen a játékhoz:

– Az egyik 2017-es online mérkőzésemet egy magyar ellenfél ellen játszottam, aki ezek után megkeresett, hogy csatlakozzak az ő PRO CLUBS-csapatukhoz. Ennek a játékmódnak a lényege, hogy 11 a 11 ellen játszunk, tehát minden virtuális karaktert, egy-egy ember irányít. Megmaradtam ebben a világban, mert nagyon magával ragadott.

Mit jelent hivatásosnak lenni, ebben a sportban?

– Szerződéssel rendelkezem, meg van szabva, hogy heti két edzés mellett egy mérkőzést is játszani kell. Természetesen lehet hiányozni „igazoltan”, ellenkező esetben azonban komoly büntetések vannak. A kontraktus értelmében ugyanis ingyenes PS4-es kontrollert, a FIFA 21 játékot, melegítő szettet és sok egyéb mást is kapunk, ezért azonban teljesíteni is kell. Persze teljes mértékben, hobbiként tekintek erre az elfoglaltságra. Mellette ugyanis dolgozom, és napi egy-egy órát játszom.

Miért neveztél a Megyék Csatájára?

– Nagyon tetszik a versenyben, hogy országos lefedettségű, online alapon működik. Emellett van 30-40 fős társaság, akikkel együtt játszunk, azonban fontos, hogy új, eddig ismeretlen emberek ellen is megmutassuk magunkat. Többen ajánlották is a nevezést, és remélem, mások is követnek majd.

Ez azonban merőben más lesz, mint az eddigiek, hiszen amíg a csapatodban 11 a 11 ellen játszanak, itt egy az egy elleni játék lesz. Mire lehetsz képes a versenyen?

– Ez függ a sorsolástól, a nevezők számától is, de ha három kört megélnék, azzal már elégedett lennék. Ami a játékstílusomat illeti, mindenképpen más szituáció az, amikor egy karaktert kell irányítani, és megint más az, amikor egy egész csapatot, de majd gyakorlok. Szükség is lesz rá, hiszen most jön ki a játék, biztosan új lesz.