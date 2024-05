Olyan korban élünk, amikor egyéni, közösségi és nemzetközi szinten is aktív cselekvésre és összefogásra van szükség annak érdekében, hogy élhetőbb, fenntarthatóbb világot adjunk át gyermekeinknek, unokáinknak. Ezért összehangoltabbá kell tennünk az üzleti és a társadalmi érdekeket, erőteljesebben kell fókuszálnunk az edukációra, a társadalmi szemléletformálásra, így a környezettudatos gondolkodásmód erősítésére is.

Tábiné Nyúl Gabriella, az előszállási Kossuth Lajos Művelődési Ház és könyvtár vezetője ebből az alkalomból arra buzdított mindenkit – a tavalyi nagy siker nyomán –, hogy öleljenek meg egy fát a kertben, az erdőben, a hegyekben, a közparkokban vagy bárhol, és az ölelésről küldjenek fotót az intézmény e-mail címére. Nos, a biztatás eredményes volt, az intézményvezető a közösségi oldalon köszönte meg, hogy nagyon sok fotót küldtek be neki erről a kedves gesztusról.

Összesen 44 darab fotó érkezett be hozzá múlt péntekig, a megadott határidőig. Tábiné Nyúl Gabriella készített egy kis videót is a beküldött fotókból.

A faölelés szervezője külön köszöni, hogy nem csak előszállásiak vettek részt az madarak és fák napi akcióban, a nagykarácsonyi NaTE is csatlakozott hozzájuk, és így „határok nélkül” is ölelhettek! Gyöngyösi Miklóst is megemlítette, aki hazalátogatott a faölelésre.

A legfitalabb „versenyző” idén mindössze 2 esztendős volt, nos, neki nem volt könnyű átnyalábolni a fatörzset. A legidősebb pedig, aki fotót beküldött 66 éves volt.