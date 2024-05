Allergiás gyulladások, bőrpírok, egyre szaporodó bőrrákos megbetegedések. Itt a meleg és napfény, mégis a bőrgyógyász óvatosságra int bennünket. Dr. Harsányi Emese bőrgyógyász azt tanácsolja, hogy óvatosan bánjunk a napozással és a tűző napon tartózkodással.

Összefüggésben van ezeknek a bőrproblémáknak az elterjedése a megváltozott klímával és napsugárzással?

– Mindenképpen. Sőt az egyéb uv-használattal is. Nem akarok pánikot kelteni, de azért a szoláriumok is – még ha ártalmatlannak tűnnek is – de ugyanúgy uv-kezelések. Sajnos egy nagyon széles spektrumú sugárral dolgoznak, így nemcsak az kerül a bőrünk alá, amelyik része barnít, hanem más hullámsáv is. Mindemellett azon kívül, hogy nagyon nagy terhelést rónak a bőrre, kollagént darabolnak, mélyszöveteket károsítanak, nem beszélve arról, hogyha még ráncosítanak is.

Akiknél nincs semmi baj, azoknak sem javasolja, hogy napozzanak?

– Fényvédő nélkül semmiképpen sem. Sőt csúcsidőszakban, tehát 10 órától délután 4-ig 5-ig mindenképpen kerüljék a tűző napot. Sajnos a tizenegytől háromig tartó korlátozó időszak már megdőlt, mert annyira felerősödött az uv-sugárzás. Ez alatt az időszak alatt még fényvédővel sem javaslom, hogy hosszasan a napon tartózkodjanak. Sőt, még árnyékban és ruha alatt is kell a fényvédőt használni.

Fényvédő és fényvédő között van különbség?

– Elég jól standardizáltak ezek a fényvédők. Már a kozmetikumok közöttieknél is feltüntetik az SPF jelzést. Az 50-es szám alattiak már megnyugtató védelmet nyújtanak. Mindezek mellett az általunk már kezelt,vagy műtött pácienseknek gyógyászati naptejeket szoktunk javasolni, ezek többszázas fényvédő faktorú készítmények.

Ez nem riogatás?

– Nem, ezt mi már a napi gyakorlatban tapasztaljuk. Olyan hét-nyolc éve még az immunbetegeink az 50 SPF-es naptejekkel még tünetmentesek voltak, az utóbbi három évben már 100 SPF-es naptejet kell használniuk, hogy ne legyenek tüneteik.

Nincs ellentétben a D-vitaminhoz való hozzájutás fontossága és a napozással való óvatosság?

– Nincs. Szerencsére az utóbbi években sikerült szakmai konzultációkkal a különböző gyógyászati területeknek megállapodásra jutni. Eszerint a mi égövünkön azzal már elegendő D-vitaminhoz jutunk, ha az arcot és a nyakat illetve a dekoltázst és a karokat fedetlenül hagyva fél órát töltünk kint a napsütésben. Az összes többi testrész napon tartása pedig nem emeli a D-vitamin szintet, de emeli a bőrelváltozások kockázatát. Mindemellett az 50 SPF-es fényvédő pedig nem jelent a D-vitamin beépülésében akadályt. Az őszi, a téli időszakban meg úgyis tablettákkal kell pótolni a vitamint.

Akkor inkább a fehér bőr?

– Inkább fehér bőr…