Az első játékrész közepén két nagy gólszerzési lehetőséget is elpuskázott a hazai együttes, amit az érdiek góllal bűntettek. Juhász Botond futotta le a védőjét a bal oldalon, középre adását Horváth passzolta közelről a kapuba. A szünetet követően egy erőszakosabb újvárosi együttest láthattak a nézők. A 49. percben Jakab jobb oldali szabadrúgására a hosszú oldalon egyedül érkezett Bata, aki az érdi kapus mellett a hálóba lőtt. A folytatásban két hatalmas ziccert is elhibáztak a házigazdák, ami végzetes is lehetett volna, hiszen a vendégek is eltalálták a felső kapufát. Az agilisan játszó Jakab azonban a 67. percben eldöntötte a három pont sorsát. Kaotikus jeleneteket követően a tizenhatoson belülről lőtt a bal alsó sarokba.

Ezzel a győzelemmel a dunaújvárosiak életben tartották a bennmaradási esélyüket, hiszen az eredmények úgy alakultak, az utolsó négy helyezett egyaránt huszonöt ponttal rendelkezik. Ráadásul a tizenkettedik Szekszárd és a tizenegyedik Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő is „belátható” távolságon belül van.