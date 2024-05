A tét nagyságának megfelelően megtelt a Fabó Éva Sportuszoda, és a meccs előtt már sportszerű hangpárbajt vívtak a szurkolók, ugyanis Hevesből is érkeztek lelkes drukkerek. A lelátón egyébként itt volt a friss bajnok UVSE edzője Benczur Márton, vagy játékosa és a válogatott kapusa, Magyar Alda is.

A szezon elején azt tűzte ki célul az ismét megfiatalított DFVE, hogy jusson be a legjobb négy közé, ami sikerült. Ám teljesítményük igazi megkoronázása egy érem lett volna.

Az első támadásból a válogatott Parkes csavart a dunaújvárosi kapuba, az első hazai emberelőnyből pedig Maheiu húzta be az egyenlítő találatot. Aztán jött két ejtés, az egrieké mellé ment, Sümegié a kapufán landolt. Egy remek labdaszerzés után Szabó három perc után megszerezte a vezetést, s miután nagyon jól működött a védekezés, Dobi fordulás után a negyedik percben már kettőre növelte az előnyt. Maczkó bravúrja után több alkalommal is a plusz háromért mehetett a DFVE, de nem sikerült tovább növelni az előnyt. A kimaradt lehetőségek után az utolsó percben Szilágyi hozta vissza egyre az Egert. Emberelőnyt kapott a DFVE, de a blokk hárított, így maradt még pár másodperce az ellenfélnek, ráadásul ők is fórba kerültek, de itt meg Jonkl keze nyúlt bele a lövésbe.

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

A második felvonásnál is az Eger hozta el a labdát, Szabót kiküldték, Szellák pedig megint eredményes volt az első támadásból, egy újabb fórból pedig már a vezetést is átvette az ellenfél, 3-4. Ugyanez volt a forgatóköny az előző meccsen is, ott is 3-1-es újvárosi vezetés után lett ennyi az Eger javára. A negyed derekán aztán Garda a legjobbkor köszönt be egy bombával, de Beloiro visszavette az előnyt. S miután támadásban továbbra sem sikerült élni a lehetőségekkel, Belorio megint betalált, 4-6. Aztán a tizenhét éves Torma Lucát pillanatai jöttek, a duda előtt meg Maczkó, hogy ne legyen nagyobb a hátrány.

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

A harmadik negyed elején Dobi nagyon szép átlövéssel végre megtörte a DFVE hosszú gólcsendjét, de előnyből Parkes megint közé tette a kettőt, az egri szurkolók legnagyobb örömére. Ötméterest harcolt ki Mahieu, amit Garda bevágott, sőt, a jó védekezés után az egyenlítését mehetett Vad Lajos csapata, de Pál löketét kiszedte Torma. Utána az ő kiállítását úgy nézett, megússza a csapat, Maczkó kapufára védte a lövést, de a kipattanó szerencsétlenül Beloriohoz került, aki betalált. Megint két gólt kellett ledolgozni, amikor ennek a negyednek is eltelt már a fele. Sajnos Tormát tették naggyá a játékosok, aki egymás után három ziccert védett, két átlövést és egy közeli húzást - ezzel ő már hatvan százalékos hatékonyságnál tartott, Maczkó harmincnyolcnál. Fél perccel a vége előtt Mahieu ismét kibrusztolt egy ötméterest, az egri kapus érezte az irányt, de nem tudta fogni Garda lövését, 7-8. S megint azok a fránya utolsó másodpercek, amikor Belorio ejtett gólt.

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

Az utolsó negyed előtt mindkét edző próbálta fanatizálni övéit, egyértelmű, hogy a DFVE volt nehéz, de nem reménytelen helyezetben. Ezt a ráúszást is az ellenfél hozta el, az első akcióból ötméretest kapott az Eger, de Maczkó óriási bravúrral védett, ami nagyon fontos volt. Viszont hiába kapott előnyt a Dunaújváros, Garda kihagyta, ráadásul ki is állították, az akcióból pedig Szellák volt eredményes, 7-10. Hat és fél perce maradt a lányoknak, hogy legalább döntetlenre hozzák a találkozót, de ehhez gólt is kellett volna lőni. Ami megint nem ment, előnyben Somogyvári sem tudott túljárni Torma eszén. Bezzeg az Eger ugyanilyen helyzetben nem hibázott, most már nagyon nehéz helyzetben volt a DFVE, 7-11. Újabb emberfór maradt kihasználatlanul, ekkor a hevesiek már elkezdtek az idővel is játszani. Úgy tűnt, az égiek sincsenek a csapattal, Szabó kapufát lőtt, majd az ő kipontozódását Parkes azonnal kihasználta, 7-12. Már semmi nem jött össze a hazaiaknak, a vendégek nyugodtan lecserélték az utolsó percekre a remeklő Tormát, így Garda már Baloghnak tudott végre gólt lőni, 8-12. Aztán jött a "bosszúja", amikor az utolsó percben kivédte a büntetőjét.

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

Az utolsó pillanatokban az egri szurkolók állva tapsolták meg övéiket, de a lefújás után a dunaújvárosiak is hasonlóan köszönték meg a lányoknak a teljesítményét és szezonját. Nyilván, most mindenki csalódott, hogy nem sikerült az érem, de mint az elején kezdtük, sokan arra sem fogadtak volna, hogy ez a csapat a legjobb négy között végez.

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

DFVE - Eger 8-12 (2-1, 1-4, 3-3, 1-3) DFVE: Maczkó - Garda 4, Sümegi, Dobi 2, Szabó 1, Horváth, Mahieu 1. Csere: Jonkl, Kardos L., Kardos D., Somogyvári, Pál. Vezetőedző: Vad Lajos. Eger: Torma - Borsi, Belorio 4, Bódi 1, Parkes 3, Szellák 2, Szilágyi 1. Csere: Balogh (kapus), Weston 1, Sóti, Lendvai, Pogonyi. Vezetőedző: dr. Sike József. Gól emberelőnyből: 2/11, illetve 5/12. Gól ötméteresből: 2/3, illetve 0/1.

Miután az érmeket Madaras Norbert átadta az egrieknek, hazai oldalon is akadt ünnepélyes pillanat. Ugyanis Mihók Attila elköszönt a a szakmai stábból távozó Vad Lajostól, Fülöp Tibor másodedzőtől és Gere Sándor masszőrtől.