A kulcsi polgármestertől, Jobb Gyulától kapott információk szerint bombariadó volt a település általános iskolájában. A polgármester elmondása szerint az éjjel ékezett e-mailek között voltak a fenyegető sorok, amelyről az iskola-titkárság munkatársai azonnal értesítették az igazgatót, aki miután meggyőződött az életveszélyes fenyegetésről - a rendelkezésére álló információk alapján – azonnal elrendelte az iskola kiürítését, értesítve a hatóságokat is. A diákok és az iskola munkatársai a település szociális intézménye udvarán lévő konténer iskolába lettek elhelyezve. Ezzel párhuzamosan a rendőrség lezárta és biztosítja a helyszínt és várják a szakemberek, a tűzszerészek érkezését.

Az iskola igazgatója, Sinogl Ferenc elmondta, hogy a gyerekek és a pedagógusok már biztonságban vannak.

Fotó: Török Tímea

Nem hivatalos információnk szerint más településeken is kaphatott hasonló fenyegetést bombariadóval kapcsolatban több iskola is.

Mindeközben lapunk megtudta, hogy a hétvégén, szombaton tűzriadó is volt az iskolában, amikor is a polgármester személyesen kiment a helyszínre, de a hozzánk eljuttatott információ szerint akkor „csak” technikai probléma adódott, tévesen jelzett be a tűzjelző rendszer.