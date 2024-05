– Azt szerettük volna, ha a mai lovasnapunkat is színvonalas eseményként emlegetnék a hozzánk érkezők. A rangját nagyban emelte az, hogy Varga Gábor a térségünk országgyűlési képviselője a megjelenésével tisztelt meg bennünket. Az eredményhirdetésen vele adtuk át a díjakat a sikeres résztvevőknek – hangsúlyozta Rauf Norbert.

Hozzátéve: Aztán a kezdésünk is olyanra sikerült, hogy egy igazi fesztiválműsorként is sikeres lehetett volna. A Czuppon Péter tanár úr növendékei egyértelműen csodálatos műsort adtak elő. Megemeljük előttük a kalapunkat!

Hadd szóljak az óvodásainkról és az iskolásainkról is, akik aztán nem viccelnek a fellépések dolgában, ma is ragyogó, csupa szív kedves produkciót mutattak be, mondhatjuk, hogy jelesre vizsgáztak. Köszönjük a felkészítőiknek!

A lovasokról

– Elismerően kell szólnom róluk, és, ha az előbb osztályzatot mondtam ők csillagos ötöst is kaphatnának, hiszen nagyon szép fogatokkal álltak a zsűri elé. Nagyon kedves, barátságos embereket ismertünk meg közöttük a régi kedvenceink mellett. Hiszem azt, hogy közöttük is sokan vannak, akik már barátként tekintenek ránk.

A bivalyfogatról

– Örülök, hogy nagy érdeklődés kísérte a megjelenésüket. A Magyar Hagyományőrző és Lovas Egyesület ismerősi körében találtak rájuk és szerencsére ide is invitálták őket.

A vendéglátásunkról

– Sokakat meglepett a kitelepült árusok létszáma. Ugyanis elhívtuk azokat az árusokat is, akik az eddigi rendezvényeinken figyelemre méltó kollekcióval jelentkeztek.

Azt mondják, hogy jó a konyhánk híre is, amire szintén büszkék vagyunk. Nincs ebben nagy titok, egyszerűen azt szeretnénk, ha a vendégeink ebből a szempontból is elégedettek lennének. Magam is végigkóstoltam a főzeteket, nyugodtan megkínálhattuk vele őket.

Ez a háttér csapat, aki a hasonló eseményeken velünk dolgozik (közöttük a település képviselői, a civil egyesületek képviselői mellettük a közösségünkben élő pozíció nélküli, de fontos személyek) rendre odateszik magukat és megfőzik az ebédet. Nagyon fontos dolog az is, hogy a mai napon ehhez a két birkát és a huszonnégy kiló pacalt felajánlásként kaptuk. Elsősorban a lovas barátainktól, amit ezúton is köszönünk nekik.

Azt hiszem okkal bízhatok abban, hogy a versenyzők és a közönség is jól érezte magát. Egymásra találtak, tovább erősödött a közösségünk.