Az alapszakaszt csoportjában a Győr és a KSI mögött a harmadik helyen zárta a dunaújvárosi csapat. A folytatásban a felsőházi rájátszást pedig negyedikként, így a Győrben rendezett nyolcas döntőben a négy közé jutásért a Ferencváros várt Schmidt Tamás és Pierre Mahieu – a DFVE játékosa, Geraldine Mahieu testvére – együttesére. A meccset 13–8-ra nyerte a DFVE, akikre az elődöntőben a házigazda és a középszakaszt megnyerő Győr várt, de őket is magabiztosan és teljesen megérdemelten múltak felül 12–7-re. A döntőben aztán a Szentes várt a DFVE-re, ahol remekül kezdett az együttes, 4–0 után ugyan felzárkózott az ellenfél, de a lefújásig egy gólt megőriztek a lányok, így boldogan ugorhattak a medencébe edzőikkel együtt a lefújás pillanatában.

Schmidt Tamás indul fürdőzni játékosaival a lefújás után

Fotó: DFVE

A siker után Schmidt Tamással beszélgettünk, aki mosolyogva fogadta a bejelentkezést, amikor egy magyar bajnok edzőt kerestünk. Akinek nem viselte meg hangszálait az esemény.

– A meccsek alatt nem nagyon kellett kiabálnom, mert olyan ügyesek voltak a játékosok, az ünneplésre meg már nagyon elfáradtam. A szezon előtt biztam a négy közé jutásban, ahol aztán a napi forma is dönthet, vagy a csapategység. Kimagasló volt a rendezés Győrben, megadták a módját, de első nap mindenki lámpalázsan játszott, mi is, a rájátszás ennek a korosztálynak új, de szerencsére túl tudtunk ezen lépni – kezdte, aztán rátértünk arra, mekkora jelentőségű, hogy Dunaújvárosba került az aranyérem.

– Az alapszakaszban sem voltak olyan messze tőlünk az előttünk végzett klubok. Titkon számoltam a győzelemmel, de ez nagyon nagy csoda, hogy megcsinálták a gyerekek és végig hittek magukban.

Mérhetetlenül büszke vagyok a lányokra, akik most értek fel a csúcsra. Három éve kezdtük el a közös munkát, két éve megnyertük a baby tehetséggondozó ligát, amit még Mihók Attila talált ki, tavaly másodikak lettek a gyerek II-es sorozatban, most pedig az első országos bajnokságot aranyéremmel zártuk.

- A siker egyik titka a szezonban mutatott remek védekezés volt.

Azt hiszem megértették a lányok, csak kemény munkával lehet eredményeket elérni, ahogy Mihók Attilától tanultam, ami a legfényesebb érem formájában kézzelfoghatóvá is vált

- Nagyon fontosnak tartom, hogy előtte elmentünk Zentára edzőtáborba, ahol nem is nagyon vízilabdáztunk, hanem a csapatépítésen volt a hangsúly. Ott volt egy olyan program, amikor együtt leültünk, hogy bevillant a fejembe, ezt meg fogjuk nyerni – emelte ki Schmidt Tamás.

A DFVE csapatkapitánya Czere Laura veszi át a kupát

Fotó: DFVE

A fiatal szakember segítője Pierre Mahieu, akivel nagyon szeret dolgozni, jó szeme van a vízilabdához és mindig hasznos tanácsokat tudott adni.

Amikor én voltam a rossz zsaru, akkor ő a jó. Amikor tüzeltem a lányokat, ő nyugtatta, s ez az egyensúly tökéletesen működött. Nyelvi probléma sincs, annak ellenére, hogy angolul szólal meg, én tolmácsolok, de a játékosok jelentős többsége érti, amit mond.

Schmidt Tamás kiemelte, nem is az első helyet tartja a legnagyobb eredménynek, hanem azt, amilyen a csapat hozzáállása a szürke, melós hétköznapokhoz.

Azt is nagyon fontosnak tartotta, hiába ő a vezető, sokak munkája van ebben a sikerben.

– Kovács József uszóedző, Hoffmann Károly erőnléti edző dolgozott velük, s nem szabad elefejteni, hogy Zsámbok Lili mentálhigiéniai foglalkozásaira is jártak. Próbáltuk őket a legprofesszionálisabb módon felkészíteni – ismertette, majd arra a kérdésre, ez az ő pályafutásában mit jelent, így felelt.

– Voltak már korábban érmeim más korosztályokkal, közte azokkal is, akik már a felnőtt keret tagjai. Azonban aranyat még sosem sikerült nyernem, most dobtak be a vízbe először. Amúgy külön fogadásom nem volt, hogy mit csinálok, ha nyerünk. Viszont kis rafinériával azt mondtam, másnapra kikértem őket az iskolából. Igaz tudtam, hogy akkor eleve érettségi szünet van, így csak a pár általános iskolást érintett.

Viccet félretéve, ez tényleg közös DFVE munka volt, mindenki hozzátett valamit ehhez a bajnoki címhez. Nem véletlenül vagyunk egy nagy család!

Forrás: DFVE

Mihók Attila üzenete

Amíg tartott a végső rájátszás, végig az egész klub mögöttük állt. Folyamatosan, minden nap kapták a gratuláló üzeneteket Fülöp Tibortól, Primász Ágnestől, érezték végig a támogatásukat. Mihók Attila, mint érintett apuka is nagyon nagyon boldog volt, a döntő után pedig nagyon kedves üzenetet is küldött.