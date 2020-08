Egy remek hangszerbolt egy remek gitárossal, aki oktat is

Kevesen gondolnák, hogy Dunaújvárosban működik az ország egyik legnépszerűbb hangszerboltja, amely a profi zenészek számára is kincsestár. Kővári János a Technikum városrészben működteti a Hangszer1 Hangszerbolt Webáruház elnevezésű üzletét.

Ha azt kevesen is tudják, hogy a dunaújvárosi bolt milyen remek, talán az is kevesek előtt ismert, hogy az üzlet tulajdonosa az ország egyik legjobb gitárosa, egy baj van vele: túl szerény.

Kővári Jánoshoz nagyon régi ismeretség köt, egyszer még egy Yamaha szintetizátort is vettem tőle, abban bízva, hogy én leszek az új Jon Lord, aki a Deep Purple zenekar atyja, a Hammond orgona koronázatlan királya. (Interjúnkban a tegező hangnemet a több évtizedes kapcsolat, és jó néhány feledhetetlen buli magyarázza.) Talán a nyolcvanas évek végén, de lehet, hogy a kilencvenes évek elején láttam először játszani Kővári Janit, amikor a Pintes pincében Török Ádám az akkori formációjával lépett fel, és Kővári Janit is színpadra hívta, akit erre nagyon nehezen lehetett rávenni. Végig azt hajtogatta, nincs ő olyan zenész, hogy Török Ádámmal, Tátrai Tiborral muzsikáljon. Azután bebizonyította, hogy van. Sok ismert, jó nevű magyar együttestől kapott „ajánlatot”, de tartotta magát ahhoz, hogy nem tud ő sokat. Persze ez nem igaz, már csak azért sem, mert évtizedek óta az ország egyik elismert zenetanára.

– Hatéves koromban kezdtem el zenélni, 1969-ben a tangóharmonika volt az első hangszerem. A Ságvári iskolába jártam, ahol Jankó Árpád volt az énektanárom, aki később évtizedekig a Móricz Zsigmond zenei iskolát vezette. A harmonika után jött a zongora, majd tizenegy éves lehettem, amikor a legendás Delta Rock Band gitárosa, Andrádi György megfertőzött a gitárral.

– Ahelyett, hogy „rocksztár” lett volna belőled, zeneboltot vezetsz. Mi vitt az üzleti pályára?

– Mindig szerettem volna műszaki cikkekkel kereskedni, de egy üzlet megnyitásához nem volt pénzem. Albérleti lakásunkban zenét oktattam egy negyedik emeleti panelban, a Béke városrészben. Azután egyre több diákom lett, volt, amikor negyvenkettő. Egy kicsit jobban ment, elkezdtem spórolni, és harminc éve abban az albérletben kezdtem meg a hangszerkereskedésemet is. Amikor „kinőttem” az albérletet, akkor megvettem egy tanácsi lakást, amihez a rendszerváltáskor igen jutányos áron lehetett hozzájutni. Ez a Semmelweis utcában volt, ekkor megindult az üzlet. 1995-ben létrehoztam egy internetes áruházat, és ezután országosan is ismertté vált a bolt.

– Ebből rögtön adódik egy kérdés: a vásárlóköröd miként alakult ki, kik a vevőid?

– Érdekes, hogy nemcsak az interneten, hanem személyesen, itt, a dunaújvárosi üzletben is megkeresnek az ország minden részéről. Zenészkörökben jó neve van a boltnak.

– A profik vagy inkább az amatőrök fordulnak hozzád a kérdéseikkel, a vásárlási igényeikkel?

– Mindkét terület. Elvileg és gyakorlatilag itt mindenki megtalálja a megfelelő hangszert, a kezdőtől a profiig. A dunaújvárosiak közül a Digitál együttes vezetője, Horváth „Dagi” János rendszeres látogatóm, és fia, Horváth Tomi is, de Szűcs Antal Gábor, aki annak idején a többi között a Hungáriában, a Skorpióban és a Bikiniben játszott, most a Dinamit tagja, is nemrég nálam vásárolt. Ugyanúgy, mint a Hooligans dobosa, aki vett nálam egy hangszert a lányának. De legutóbb a televíziós műsorvezető, Harsányi Levente vásárolt egy digitális zongorát.

– Melyek a legnépszerűbb hangszerek?

– A gitár viszi még mindig a prímet, de a billentyűsök is kelendőek.

– Azzal talán még egy laikus is tisztában van, zenélni nem olcsó mulatság. Mennyiből lehet nálatok beszerezni egy valamire való hangszert?

– Mondhatnám, hogy a felső határ a csillagos ég, de tizenötezer forintért már kapható jó minőségű akusztikus gitár, a billentyűs hangszerek harmincezer forintnál kezdődnek. De csak érdekességként említem meg, egy komoly gitárhúrpengetőt háromezer-ötszáz forint alatt ne nagyon keressen senki.

– Végezetül: hogyan állsz a zenéléssel, mert viccesen, milyen hangszerkereskedő az, aki nem lép fel rendszeresen a közönség előtt, nem koncertezik…

– Nem játszom aktívan, nekem így alakult a pályafutásom. Persze vannak felkéréseim, hívnak különböző zenekarok, legutóbb decemberben egy amerikai turnéra mehettem volna, de nem vállalhattam el, hiszen decemberben van a boltban a legnagyobb forgalom. Arról nem is beszélve, hogy a zeneoktatással továbbra is foglalkozom, gitár- és szintetizátor hangszereken tanítok, és engem ez teljesen kielégít zenei vonalon. Facebook-oldalamon sokan megkeresnek, hogy szeretnének élőben is hallgatni, miért nem adok koncertet, illetve előadást. Zenész barátaim segítségével, remélem ez is létrejön. Tervben van egy saját CD-lemez kiadása is.