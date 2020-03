A stressz negatív hatásai ellen is kiváló a jóga és a relaxáció

Stressztől terhelt életünkben sokan keresnek megoldást a negatív hatások kiküszöbölésére, amelyre tökéletes megoldás lehet a Kárpáti-Fehérvári Ágnes jógamester által megalkotott „békés harcos” jógairányzat.

A kezdetekről Ágnes azt mesélte, hogy a segítségnyújtás, a spiritualitás, a keleti kultúra mindig is foglalkoztatta. Ezért a jógairányzat megalkotója a Parameg Holisztikus Főiskolán parapszichológusként tanult és végzett, majd a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán államvizsgát tett vaisnava jógamester szakon.

Testalkattól, életkortól és nemtől függetlenül bárki járhat a jógára

A mester küldetésének választotta, hogy testalkattól, életkortól és nemtől függetlenül bárki járhat a ksatriya jóga foglalkozásaira. Kulcs mellett már Dunaújvárosban is elérhetők a test, elme és lélek karbantartására kiváló, kilencven perces programok, amelynek segítségével a résztvevőket a mester felvértezi a mindennapi élet viszontagságaival szemben.

A jóga által teljes harmóniába kerülhetünk önmagunkkal és a világgal egyaránt. A foglalkozáson egy olyan világba kerülhet a résztvevő, ahol elcsendesedhet, távol a külvilág problémáitól, és önmagukra figyelve teljes harmóniára találhatnak. Már 2017-ben összeállt egy stabil csapat, a békés harcos jógairányzat törzsgárda csapata, ami azóta is folyamatosan bővül. Hiszen a jógázó alkalmak során egyaránt szerepet kap a dinamika és a nyújtás is. Olyan különleges óratípusok is szerepelnek, ami első látásra gyakorlatlan jógásként meglepő lehet. Mint például a „Gladiátorképző Jóga”, bár ez a békés harcos jógairányzat megteremtőjénél talán nem is annyira meglepő.