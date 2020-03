Nehéz túladni a terményen

Az élet minden területén érezteti hatását a koronavírus. Nincs ez másképpen a Pentele Mezőgazdasági Zrt.-nél sem. Márkli János ügyvezetővel beszélgettünk arról, nekik milyen nehézségekkel kell megküzdeniük.

Az ügyvezető fogadott már minket bizakodóbb hangulatban is.

– A koronavírus több területen is negatívan érint minket. A múlt hétig még folytak a szállításaink, az értékesítéseink. A legnagyobb piacunk az olasz, a múlt héten azonban az utolsó kamionjainkat már visszaküldték a határzár miatt, pedig szükség lenne a szállítmányunkra, mert kevés a készletük. A gabonakereskedőnk most azon dolgozik, hogy újra beinduljon az értékesítés.

Márkli János elmondta, a gabona tárolása pluszköltséget jelent számukra, például védekezni kell a kártevők ellen, forgatni kell a tárolt készletet. Igaz, évekig tudják tárolni a gabonát, mert alacsony a víztartalma, de azért aggódnak a veszteségek miatt. Ugyanis kellene a bevétel, hiszen a beruházásokhoz pénzre van szükségük

– Az értékesítést nehezíti, hogy az egész országban nagy a készlet. Nekünk például komolyabb mennyiségű kukoricánk van.

Arra a kérdésünkre, hogy mivel a repce ára az olaj árának csökkenése miatt egyre lejjebb megy, mennyire érinti őket, Márkli János így válaszolt.

– A repceolaj árcsökkenése természetesen nem kedvez a cégünknek, azonban valamennyire szerencsés helyzetben vagyunk, mert érvényes szerződésekkel rendelkezünk, de biztos, hogy valamelyest csökken majd a repcéből való bevételünk.

Persze a Pentele Zrt. munkavégzését is befolyásolja a koronavírus.

– Az utóbbi időben már csak a legszükségesebb növényvédelmi munkákat láttuk el, keddtől pedig már egyáltalán nem dolgozunk, viszont a koronavírus ellenére ez az állapot csak a jövő hétig tart, ugyanis muszáj folytatni a növényvédelmi munkákat – tájékoztatott Márkli János. Az ügyvezető említette azt is, hogy aggódnak a bevételkiesés miatt, de ez érvényes az egész magyar mezőgazdaságra. Csak néhány adat: a szójabab ára már 12,6, a búzáé 11, a kukoricáé pedig 8,3 százalékos mínuszban van idén. A gabonatőzsdén a 2008-as világválság óta nem volt ilyen mélyrepülés

De komoly gondok lehetnek majd a bor értékesítésével is, amely már most megtorpant, csak az ázsiai piacon történt kilencvenszázalékos csökkenés az eladás területén.

Szóval az aggodalmak nem alaptalanok, sokak szerint a mezőgazdasági termékeket előállító gazdálkodók jövedelmük jelentős részét elveszthetik a vírus miatt.