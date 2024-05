Előszállás önkormányzatának elmúlt évi nyertes pályázatának köszönhetően megújulhat a Szögletkert – vagy ahogyan a falubeliek ismerik, iskolapark – egyik járdaszakasza. Valamint a Bem utca felől gyalogátkelőhely kialakítására is támogatást nyert az önkormányzat, hogy a forgalmas útkereszteződésben biztonságosan kelhessenek át a diákok és a felnőttek is. Farkas Imre polgármestertől kapott tájékoztatás szerint

e munkálatok júniusban (a falunapot követően) kezdődhetnek meg meg.

Szintén a polgármestertől tudjuk, hogy egy hónapja kapták az értesítést arról is, hogy a fogorvosi-védőnői épület tetőcseréjére beadott pályázatuk is pozitív elbírálást kapott. Szeretnék ezt a beruházást is az idei évben megvalósítani.

Bölcsőde építésére még 2022-ben nyújtott be pályázatot Előszállás önkormányzata, ennek elbírálásáról közel két évig semmilyen információ nem érkezett.

– Pár hónappal ezelőtt sikerült kiderítenem, hogy a pontozásnál kevés pontot kapott a pályázatunk, de elutasításra még nem került. Az elmúlt hetekben értesítettek arról, hogy újraértékelik a benyújtott anyagot, és hiánypótlást is kértek be ezzel kapcsolatban. Remélem, ez azt jelenti, hogy talán lesz forrás a projekt megvalósítására, és építhetünk bölcsődés a helybéli kisgyermekes családok számára - tette hozzá a Farkas Imre.