Cikkünket frissítjük!

Orbán Viktor kormányfő a beszéde elején közölte, több gyárat adtak át Tiszaújvárosban az elmúlt években. A kormányfő elmondta, a Molt nem olyan fából faragták, hogy az elmúlt évek nehézségei eltántorították volna őket a beruházásoktól. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a rendszerváltás utána Mol maradt az egyetlen sikeres nagyipari magyar cég.

A miniszterelnök beszédét itt tudja meghallgatni:

Hogyan kell megnyerni a 21. századot? – tette fel a kérdést. A Mol ugyanazt az utat járta be, mint a magyar gazdaság, és választ ad a korábbi kérdésre. 20 évvel ezelőtt még csak a kőolajjal foglalkozott – tette hozzá.

A Mol Hernádi Zsolt vezetésével kezdett régiós terjeszkedésbe, és a gazdasági élet egyre több területére léptek be.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a Mol maga vált teljes termelési lánccá. Amit Tiszaújvárosban gyártani fognak, a poliol szinte mindenre jó, mert nagyon sokminden terület alapanyaga. A kormányfő hangsúlyozta, a Mollal az történik, ami a magyar gazdasággal. A magyar gazdaság is egyre értékesebb lett, és ennek az elnevezése a konnektivitás nemzeti stratégia – tette hozzá. A magyar gazdaság is szeretne megszabadulni az egyoldalú függőségektől – mondta.

Az ország villamosenergia igénye 50 százalékkal növekedni fog 2030-ig, mert a legfejlettebb iparágakat honosítjuk meg.

A magyar iparpolitika képes lesz elegendő energiát biztosítani – tette hozzá. Háromszáz új munkahely jön létre a most átadott gyárban.

A magyar iparstratégia fontos eleme, hogy a magyar cégek lépjenek ki a külföldi piacokra – mondta Orbán Viktor. Külföldön kell befektetni, és hazahozni a profitot – tette hozzá.

A ma 12 ezer külföldön terjeszkedő magyar cég mellé újabb 5 ezer céget szeretnénk felépíteni.

A mai európai politika az ipart leépíteni akarja – ismertette a kormányfő. Szerinte a zöldítés eredménye ez a politika. Ma a legnagyobb veszélyt ezek mellett a háború jelenti. Nincs messze a háború tőlünk, ott nincs szükség kreatív iparágakra – tette hozzá.

Háborúban csak hadianyagra van szükség, a háborúban a munkaerőt a frontra viszik.

Fontos beruházás valósult meg

A miniszterelnök a Mol és a Thyssenkrupp szoros együttműködésének köszönhetően felépült Poliol Komplexum, a Mol csoport legnagyobb organikus beruházása átadóján mondta el beszédét. Az 1,2 milliárd eurós beruházást 2018 végén indította el az olajtársaság, az Európai Bizottság által is jóváhagyott projektet a magyar kormány 12 milliárd forint beruházási támogatással és 28 milliárd forint adókedvezménnyel támogatta. A Mol korábbi közleménye szerint a felépülő üzemkomplexum kapacitása évi 200 kilotonna lesz, és több száz hosszútávon fenntartható munkahelyet teremt Tiszaújvárosban. A beruházás révén a Mol csoport lesz az egyetlen integrált poliolgyártó Közép-Kelet-Európában.