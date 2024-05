Az ötödikeseknek egy nagyon sajátos énekórát tartott Németh Irma tanárnő.

Fotó: Laczkó Izabella

Olyat, aminek az emlékét vélhetően egy életen át hordozzák majd. A déli órákban nem a tanterem felé vették az irányt, hanem a Krisztus Király templom felé, ahol dr. Fekete Gábor Lajos, a plébánia kántora fogadta őket, aki maga is a Móriczba járt egykoron. A templom fő hajójában rövid ismertetőt tartott arról, hol is vannak, mit is látnak, milyen a templom szerkezete, mit ábrázol az ólomüveg ablak mintázata. A misék zenei kíséretének szerkezetéről is szót ejtett, amelynek központi eleme az orgona, amiért tulajdonképpen a templomba érkeztek. Lassan szlogenné növi ki magát, hogy

móriczos esemény nem létezhet muzsika nélkül,

így ennek jegyében, ha már úgyis ott voltak, elénekelték Georg Friedrich Händel: Győzelmi kórusát a Júdás Makkabeus című oratóriumból.

Fotó: Laczkó Izabella

Ekkor következett a nap fő attrakciója, fellépcsőztek az orgonához. Már ez is keveseknek adatik meg, de az még kevesebbeknek, hogy az orgona szerkezetébe is beleshettek, láthatták, hogyan futnak a kábelek, csövek, hol van a kompresszor, ami működteti a sípokat. A kántor végül beült a hangszerbe, és nem csak mesélt a hárommanuálos orgonáról, a regiszterek fontosságáról, hanem meg is szólaltatta, eljátszott egy kirie kíséretet.

Fotó: Laczkó Izabella

Ekkor érkezett el a diákok ideje,

ugyanis, aki vitt magával kottát, az beülhetett az orgona padjára és eljátszhatta az általa kiválasztott darabot. Még olyan bátor vállalkozó is akadt, aki a pedálokon próbált meg játszani. A főtemplom orgonáján aztán a Boci, boci tarkától kezdődően egészen komoly darabokig tartó skálán szólaltak meg a dallamok.

Fotó: Laczkó Izabella

Nincsenek túl sokan, akik elmesélhetik, hogy egy főtemplom orgonáján játszhattak gyermekkorukban. Nos, például ezért is érdemes móriczosnak lenni!