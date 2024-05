Közel tizennégyezer ember csordultig megtöltötte az arénát majd a visszaszámláló elindultával minden szem a színpadra szegeződött és végre megjelent minden korosztály kedvenc házaspárja Korda György és Balázs Klári. A hatalmas LED falon a régi videoklippekket láthatta a közönség, tehát a retróra nagy hangsúlyt fektettek. Ugyanakkor bátran merem állítani, hogy egy világszínvonalú rendezvényre váltották meg beszállókártyáikat a nézők. S hogy miért beszállókártya, mert az ikonikus Reptér című negyven éves slágerbe új életet lehelve ismét a csúcsok csúcsára repítette a Korda házaspárt, a koncerten kétszer is elhangzott ahol az ötévestől a kilencvenkilenc évesig mindenki ordítva énekelte. De a repertoárban helyet kapott a Mamma Maria, Lady "N", a Találd ki gyorsan a gondolatom valamint több szerelmes duett is. A hangulatot tovább fokozta a három vendég fellépő is Horváth Charlie és Dobrády Ákos valamint Pixa.

Fotó: Szentes Kitti

A rendezvény műsorvezetői Rókusfalvy Lili és Fodor Imre voltak, akik a Csináljuk a fesztivált című televíziós műsor házigazdái is egyben, igazi táncdalfesztivál hangulatot teremtve.

Egy hatalmas meglepetéssel is készültek a Korda házaspárnak, Hungaroton életműdíjat adott át nekik a kiadó képviselője, ugyanis Korda György több évtizedes zenei életútját egyetlen kiadóvállalat segítette, az 1951-ben alapított Hungaroton, melyhez 1959 óta hűséges Korda György.

A közönség együtt ünnepelt, sírt és nevetett Korda Györggyel és Balázs Klárival. Akik több évtizede töretlen sikerrel és egymás iránti mérhetetlen szeretettel varázsolják el a közönséget. Kívánom, hogy a mostani Korda 85 elnevezésű koncert megérje a Korda 90-et.