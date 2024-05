Itt a világ tizenhat legjobb válogatottja szerepel. A sikernek három dunaújvárosi születésű hokis is részese volt. Pontosítsunk: a pályán két játékos, Erdély Csanád, a válogatott csapatkapitánya és Kiss Roland, míg a szakmai stábban Ladányi Balázs vette ki részét a sikerből.

Ladányi Balázs a magyar válogatott másodedzőjeként vett részt az eseményen.

A dunaújvárosi jégkorong egyik legnagyobb alakjától elsőként azt kérdeztük, mi is volt az ő feladata a világbajnokságon.

– Szezon közben az volt a feladatom, hogy feltérképezzem a játékosokat, ki az, aki alkalmas a válogatott kerettagságra. Elsősorban az Erste Ligát követtem, már csak azért is, mert a junior válogatott szakmai vezetőjeként ez fontos feladatom volt, mivel a junioroknál számba vehető hokisok javarészt az Erste Ligában szerepeltek. Azután míg tartott a klubszezon Don MacAdam szövetségi kapitánnyal ketten vezettük a felnőtt válogatott világbajnoki felkészülésének első két hetét, mivel akkor még a stábból Kiss Dávid a Hydro Fehérvárral, míg Szilassy Zoltán a Gyergyói HK-val dolgozott. A világbajnokságon azután én a lelátóról néztem a mérkőzéseket, egy más szemszögből, mint ahogy a kispadról látszik. Tudtam, mit várunk el a játékosoktól, ezért tudtam azt is, mire kell felhívnom a többiek figyelmét.

A mérkőzések alatt videóelemző munkát végeztem, mire jött a szünet, addigra egy-egy harmad anyagát már meg is vágtam.

Emellett Szilassy Zolival állandó telefonkapcsolatban voltunk, így is segítettem a kispadot.

A Ladányi Balázzsal való beszélgetés alkalmából nem lehetett kikerülni a romániai válogatottól, amelyet szinte csak székely hokisok alkották, elszenvedett 2–1-es vereség után kialakult helyzetről.

–

Bárhol áll a két válogatott a világranglistán, azt mindenki tudja, egy magyar – székely meccs az ki-ki rangadó.

A székelyek ilyenkor mindig bizonyítani akarják, hogy a magyar válogatottban a helyük. Az a meccs most úgy alakult, ahogy, kikaptunk 2–1-re egy szerencsétlen találkozón. A vereséget követően több közös beszélgetésünk volt, aminek a végére a csapat öszeállt. Olyan hangulat kezdett eluralkodni az öltözőben, hogy mindenki meg akarja mutatni magának, a társaknak, és a szurkolóknak, hogy mit tud. Mindenki, mindenkinek bizonyítani akart. Amennyiben nincs a romániai válogatott elleni vereség, nem biztos, hogy úgy összeálltunk volna, ahogy az sikerült.

Biztos voltam benne, hogy megverjük az olaszokat és a szlovénokat is.

Az elszántságunk olyan volt, hogy akkor jöhetett volna bárki ellenünk.