Mint arról már korábban beszámoltunk, Farkas Zsolt már több évtizede használta azt a speciális széket, ami szükséges volt mozgásához, mindennapi ügyeinek intézéséhez. A balszerencsés eset napján is éppen vásárolni ment volna, amikor észrevette, hogy a lépcsőházban hagyott székének hűlt helye. Lapunk ismét megkereste Zsoltot, aki jelenlegi helyzetéről és a történtek óta érkezett megkeresésekről is mesélt, de a dunaújvárosi mozgáskorlátozott egyesület alapítóját napi bevásárló túrájára is elkísértük.

Rengetegen nyújtottak segítő kezet

Miután hírt adtunk rablásról, Zsoltot rengetegen keresték meg különféle felajánlásokkal. „Megnyugtató volt számomra, hogy a város egy emberként fogott össze értem, hiszen a cikk megjelenését követően pár órán belül ismerősök és ismeretlenek is megkerestek és érdeklődtek, hogy miben tudnak támogatni, segíteni” – mondta. Hozzátette, a kerekesszéke olyan lényeges, mint másnak a cipő, ráadásul személyre szabott eszköze kifejezetten az saját kényelmét és biztonságát szolgálta, így különösen hiányzik neki. Az város lakóinak összefogása azonban hatalmas segítséget jelentett számára. „A történtek után aznap nem tudtam elmenni vásárolni, azonban szerencsére pár órán belül volt, aki felajánlotta, hogy elmegy helyettem, sőt, kerekesszéket, segédeszközöket is felajánlottak számomra” – emlékezett vissza.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Zsoltnak már a lépcsőházból kijutni is kihívás

Hogy jobban meg tudtuk érteni, milyen nehézségekkel, akadályokkal kell megbirkóznia egy mozgáskorlátozott személynek, Zsolt a mindennapjairól is beszámolt. Bent a lakásban minden akadálymentes, itt teljesen el tudom látni magam, továbbá a ház bejárata is akadálymentesítve lett, tehát már csak a lépcsőházban kell megoldanom a le- és feljutást – fejtette ki. A lépcsőházból történő kijutás az egyik legbonyolultabb folyamat, ezt az eset előtt csak székcserével lehetett kivitelezni: a lakásban használt széket Zsolt eddig a lépcső tetején hagyta, majd a lépcső alján lévő székbe beszállva indulhatott az napi bevásárlás, ügyintézés. Hiányzó kerekesszéke miatt azonban már csak egy eszközt használ, amit kell juttatni a lépcsőn, ebben azonban segítségre szorul. „Általában a lépcsőházban lakókat kérem meg, hogy segítsenek, de van, hogy leszólítok valaki az utcán, máskor maguktól ajánlják fel segítségüket az emberek” – jegyezte meg.

Jelenleg kölcsönszékkel közlekedik

Speciális kerekesszéke tehát nem csak egyszerűen kényelmét szolgálta, arra ugyanis szüksége volt (és még mindig szüksége van) a zökkenőmentes mindennapokhoz. A lopás után nyomozás indult a tettes elfogásával és a szék megtalálásával kapcsolatban, a vizsgálat pedig azóta is folyik. A rendőrség úgy tájékoztatott, hogy körözik az eszközt, de ebben a városlakóktól is hatalmas segítséget kaptam, hiszen az eset óta folyamatosan, minden nap kapok értesítéseket, hogy kerekesszékest láttak, vagy elhagyott kerekesszéket találtak az utcán – számolt be róla Farkas Zsolt. Sajnos egyik sem az ellopott eszköz volt, ennek ellenére azonban nem kellett sokáig nélkülöznie a kerekesszéket Zsoltnak. „Sok felajánlás is érkezett, többen is hoztak eszközöket és szerencsére sikerült egy jót választani. A kölcsönszéket egy egyesületi tagunk adta kölcsön addig, amíg nem lesz megfelelő eszközöm, most ezt használom” – mondta.

Egy új szék készítése hatalmas költségekkel jár

Zsolt kerekesszéke nagyban különbözik egy átlagos kerekesszéktől. Speciális eszközét saját igényeire szabták, így azt nem tudja bárki használni. „Egy aktív mechanikus székről van szó, ami teljesen méretre szabott az ülésmagasságtól annak szélességéig, valamint a lábtartó szögétől annak hosszáig. A szék használatához gyakorlat kell, így ha esetleg valaki olyan kapta meg, aki először ült kerekesszékbe, az az első akadálynál kiborul majd belőle” – fejtette ki. Ha nem lesz meg az eszköz, akkor újat kell készíteni, ez azonban rendkívül költséges. „A mostani lehetőségeim szerint államilag támogatott módon nem juthatok hozzá új székhez, hiszen nem felelek meg bizonyos feltételeknek. Ha viszont magamnak kell megvennem, az milliós tételt jelent, így mindenképpen támogatásra, segítségre szorulok” – tette hozzá.

Annak érdekében, hogy Zsolt minél előbb új kerekesszéket kaphasson, több helyen gyűjtést is szerveztek. A DKKA csapata egy héttel ezelőtt a szurkolók figyelmét hívta fel az ügy fontosságára, és arra kérte a közösséget, hogy aki teheti, a Ferencváros elleni meccsükön kihelyezett dobozba tegye adományát. A Lefti hastúdió (ahol Zsolt frizuráját is készítik) pedig szintén gyűjtést indított, hogy a dunaújvárosi mozgáskorlátozott egyesület alapítója újra egy, a számára megfelelő széket használhasson.