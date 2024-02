A mérkőzésre ismét szép számmal érkeztek a nézők, akik a klub akciójához csatlakozva a főbejáratnál elhelyezhették adományaikat Farkas Zsolt megsegítésére, akinek ellopták a kerekesszékét. A találkozó előtti napon érkezett a hír, hogy a Fradi kölcsönadja a szezon végéig a balszélső Török Fannit a Kohásznak, aki be is került a meccskeretbe.

– Arra számítok, hogy a Dunaújváros felszabadultan játszik majd ellenünk, hiszen nincs igazán veszítenivalója ezen a találkozón – mondta Kukely Anna a Fradi honlapjának. –

Megpróbáljuk majd megszűrni az átlövéseiket, és bízom benne, hogy olyan feszes lesz a védekezésünk, mint a hétvégén volt a Rapid ellen. Ha ez meglesz, akkor gyors gólokat lőhetünk, a győzelemért megyünk Dunaújvárosba.

- jelentette ki.

Erre nem csak az adott alapot, hogy a szezon első fordulójában gyors és látványos játékkal végül huszonhárom gólos győzelmet arattak a Kohász ellen. A vendégek vezetőedzője, Allen Heine betegség miatt nem tartott a csapattal, őt Mihály Attila, az FTC Kézilabda Akadémia szakmai igazgatója helyettesítette. S ha már hiányzók, a Fradinál sérülések is nehezítik az erőltetett menetet, hiszen vasárnap még BL-meccset játszottak, szombaton pedig vár rájuk a következő.

DKKA - Ferencváros 23-35 (13-19) DKKA: Wéninger - Arany 1, Trawczynska 2 (1), Szalai 4, Paróczy 1, Horváth P. 3, Sallai 2. Csere: Oguntoye (kapus), Moreno, Bouti 2, Csáki, Borgyos 1, Gajdos 2, Nick 2, Török 2., Horváth A., 1. FTC: Janurik - Kovács 4, Simon 5 (1), Edwige 1, Tomori, Bölk 1, Hársfalvi 2. Csere: Böde-Bíró 1 (kapus), Márton 4, Malestein 6 (1), Kukely 1, Klujber 9, Horvát, Cvijic 1. Mb. edző: Mihály Attila. Hétméteresek: 3/1, illetve 4/2. Kiállítások: 4, illetve 0 perc.

A DKKA neveltje, Klujber Katrin szerzett vezetést a Fradinak, a következőt is ő lőtte, a hazaiaknak egészen a 4. percig várniuk kellett az első találatra, amit Szalai jegyzet. Wéninger aztán védte Klujber hetesét, de két kimaradt hazai lehetőséget egyaránt gyors góllal büntetett a Fradi. Előzetesen erre próbált meg figyelni a hazai csapat, lehetőleg ebből minél kevesebbet kapjanak. A folytatásban is fokozatosan növelte előnyét a fővárosi csapat, 2-7-nél időt is kért a DKKA a 10. percben. Ugyan a Fradi még hozzá tudott tenni fórjához, és Janurik is jól védett, azonban a hazaiak is "megérkeztek a meccsbe", elkezdték megtalálni az utat hálójába.

Ugyan a 20. percre kialakult az addigi legnagyobb különbség, 8-15, de a félidő hajrájára egyre jobban játszott a Kohász. Csakúgy, mint a Debrecen elleni Magyar Kupa meccsen, most is a remek védekezések mellett jöttek a gólok, így fokozatosan csökkent a hazai hátrány. Nick szép találata után ő szerzett labdát és volt újra eredményes, ezzel 11-15-re jött fel az újvárosi csapat és még három perccel a szünet előtt is ennyi volt a különbség a felek között. A DKKA átállt a hét a hat elleni játékra és szerzett ebből gólt, de gyorsan jött is rá üres kapus felelet, ráadásul a végén Trawczynska büntetőjét védte Janurik, majd a kipattanó utáni újabb lövését is. A csattanó az ellenfélé lett, újabb üres kapus góllal.

A Fradi védői között nem volt egyszerű kapura törni

Fotó: Szabó Máté/DKKA

A második félidőre érkezett a Fradi klasszis beállója, az addig jegelt Cvijic, a kapuba Böde-Bíró, a másik oldalon pedig Török is beszállt a játékba, Oguntoyével együtt. Az első percekben megint többet hibázott a Kohász, 38. percre már kilenccel lépett el az FTC, 16-25. Azonban a nagyot küzdő hazaiak nem adták fel, Oguntoye védésére Szalai dupla érkezett, és egy kimaradt Fradi lehetőség után Török is eredményes volt, amit különösen nagy örömmel fogadott az egész csapat, 19-25. Sajnos következett egy hullámvölgy, a technikai hibákat, kimaradt ziccereket, kapufákat gólokkal büntette a zöld-fehér alakulat, azonban ott is becsúszott több rontás, ezért csak hárommal tudta növelni előnyét a Fradi e hét perces hazai gólcsend alatt, 19-28. Az utolsó negyed órában igyekezett lépést tartani ellenfelével a DKKA, de leginkább Böde-Bíró védései ezt megakadályozták, az utolsó hét percben megint csak a Fradi tudott gólt dobni.

A dunaújvárosi csapat tíz nap alatt letudta mindhárom Bajnokok Ligája szereplő ellenfelével a meccsét, tulajdonképpen számukra most kezdődik a bajnokság tavaszi idénye.