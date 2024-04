A Gurisatti név mára egybeforrt Dunaújváros sporttörténetével, a köztiszteletben álló családból pedig Gyula az, aki nemcsak a kitartásával, szorgalmával, világ- és Európa bajnoki eredményeivel mutat példát mindannyiunk számára, hanem arról is tanúbizonyságot tett, hogy egy váratlan tragédia után ismét sportkarrieri csúcsra jutott. Ezért fogalmazódhat meg sokunkban az a vélemény, hogy Gurisatti Gyula igazán megérdemelte már.

Gyula a napokban ünnepelheti majd 58. születésnapját is. A sport iránti elköteleződés már egészen fiatalon kialakult benne. A búvárúszásban találta meg azt a szenvedélyt, amelyet kemény és céltudatos munkával egyesített, és így repült egészen a világbajnoki címig. Éveken át tagja volt a nemzeti búvárúszó válogatottnak, és edzőként is dolgozott. Rendkívül eredményesen végezte munkáját, mindamellett, hogy szeretett családja is egyre bővült.

Aztán 1999. április 23-án megtörtént a tragédia: a Fabó Éva Sportuszodában felrobbant egy búvárpalack, a detonáció pedig olyan mértékben szétroncsolta a lábait, hogy térd alatt mind a két végtagját elveszítette. Rosszkor volt rossz helyen, nem is ő merült volna a palackkal, csak váltott pár szót az ottlévőkkel. Emberi mulasztás történt, de ez vajmi kevés vigaszt jelenthetett az akkor 33 éves, a sportkarrierje csúcsán lévő fiatalembernek. Márpedig Gyula hihetetlen belső erőket mozgósított, esze ágában sem volt depresszióba zuhanni, s tétlenül állni a mindennapok elé: új célokat keresett és folyamatosan edzett. A baleset után a sportlövészettel kezdett el foglalkozni, amellyel olimpiákon is részt vett és a legmagasabb szintre jutott a versenyhorgászatban is.

Péntek délután a Mondbach kúriában került sor a Dunaújváros Díszpolgára kitüntető cím átadására. A lakosság számára is nyitott rendezvényen elsőként a Kávészünet nevű együttes ünnepi műsorát hallgathatták meg az érdeklődök, majd Pintér Tamás ünnepi beszédét követően átadták a díszpolgári címet, amelyet a kitüntetett meghatódott köszönő szavai követtek. Az eseményt megtisztelte Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, aki a kitüntetés jelentőségét hangsúlyozta a teljes fogyatékos sportoló közösség számára. A protokolláris eseményt a Mondbach kúriá bemutatása zárta az érdeklődök számára.