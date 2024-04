Megfelelő éghajlat a lakóhelyen

Bár a korszerű levegő-víz vagy geotermikus hőszivattyúk bármilyen éghajlati viszonyok között megállják a helyüket, bizonyos esetekben nem lesz gazdaságos az üzemeltetésük. A külső hőmérséklet ugyanis döntően meghatározza a szivattyú hatékonyságát: minél alacsonyabb a külvilágból érkező levegő, annál több energiára van szüksége a rendszernek ahhoz, hogy felmelegítse azt.

Hideg éghajlaton tehát speciális megoldásokra van szükség. Itt elsősorban a geotermikus rendszerek bizonyulnak nyerőnek, a csövek és berendezések fagyvédelméről azonban mindig gondoskodni kell. Szerencsére hazánkban az éghajlat igencsak kedvez a hőszivattyús fűtésnek, mert az extrém fagyok ritkának tekinthetők.

Energiafogyasztás és megtérülés

Akkor is érdemes elgondolkodnunk a betelepítésen, ha hosszú távon gondolkodunk és csökkentenénk a rezsiszámlánkat. Tagadhatatlan ugyan, hogy a belépési költségek magasak lehetnek, évtizedek alatt a szerkezet bőven visszahozza az árát. Elsősorban azért, mert a hőszivattyúhoz kizárólag áram szükséges, semmi más. Ha pedig a tetőnkön napelemek is sorakoznak, lényegében fillérekből fűthetünk.

Azzal is faraghatunk a kiadásainkból, ha a hőszivattyúhoz a kifejezetten ilyen fűtéstechnikához rendszeresített H-tarifát választjuk. Ennek ára lényegesen alacsonyabb, mint az A1 nappali áramé. Azt azonban tudnunk kell, hogy ezt a tarifát csak a fűtési szezonban, azaz október 15-től április 15-ig használhatjuk.

Megfelelő otthontípus

Alapvetően semmi akadálya, hogy a hőszivattyút bármilyen méretű, korú és állapotú ingatlannál igénybe vegyük, egyes épületeknél sajnos a rendszer nem lesz igazán gazdaságos. Ha új építésű, korszerűen szigetelt lakásunk, házunk van, akkor nem lehet problémánk, mert a hőszivattyú ideális teljesítményre lesz képes.

Más a helyzet a régebbi ingatlanoknál. A szakemberek azt szokták javasolni, hogy először korszerűsítsük a szigetelést és a nyílászárókat, hogy az ingatlan legalább BB energiaosztályba kerüljön. Ennek hiányában ugyanis a hő elszökne a helyiségekből, azaz jelentősen csökkenne a hőszivattyú hatásfoka.

Környezetbarát szemlélet

Nem csupán az anyagi megfontolások vezethetnek minket oda, hogy a hőszivattyús fűtés mellett tesszük le a voksunkat. Akkor is ez a technika a legjobb választás, ha a környezetvédelemért és a fenntarthatóságért szeretnénk tenni valamit. A hagyományos fűtési rendszerek – mint amilyenek például a vegyestüzelésű vagy gázkazánok – fosszilis energiahordozókat égetnek, amivel rengeteg káros anyag kerül a légkörbe. Ugyanez igaz a távhőre is.

A hőszivattyúk ezzel szemben semmiféle káros anyagot nem engednek a levegőbe működés közben, hiszen égésről egyáltalán nem beszélhetünk esetükben. Különösen környezetbarátnak tekinthetők azok a hőszivattyús rendszerek, ahol az áramot napelemek biztosítják.

Szolgáltatóktól való függetlenedés

Az elmúlt években mindannyian megtapasztalhattuk, hogy mennyire kiszámíthatatlanok a rezsiköltségek. A gáz, a távhő vagy a tűzifa ára az egekbe emelkedett alig néhány hónap leforgása alatt, és ez ellen semmit sem tehetünk. Kivéve, ha függetlenné válunk ezektől a szolgáltatóktól úgy, hogy teljesen önálló, hőszivattyús fűtési rendszerre váltunk.

A már sokat idézett napelemmel akár az áramszolgáltatót is elfelejthetjük, legalábbis részben. Mindez azt jelenti, hogy a jövőbeli áremelések ránk nem lesznek hatással, és persze az adminisztrációs terheink is csökkennek.

Egyéb lehetőségek hiánya

Ugyan Magyarországon a települések zömében elérhető a vezetékes gáz vagy a távhő, így is kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor ezek a megoldások nem jöhetnek szóba. A külterületen fekvő, még nem közművesített utcában található házaknál például teljesen tipikusnak mondható az ilyesmi, de tanyáknál vagy nyaralóknál is megeshet.

A hőszivattyú ezzel szemben bárhova telepíthető, ahol az áramszolgáltatás kiépítésre került. Ha ez sem áll rendelkezésre, akkor pedig a napelemmel kombinált változat lehet a megoldás.

Ingatlan értékének növelése

Az ingatlanpiac is gyökeres változásokon ment keresztül az elmúlt időkben. Most nem a drágulásra gondolunk, hanem arra, hogy a vásárlók – különösen, ha a fiatalabb korosztályból kerülnek ki – nem szívesen adnak ki pénzt olyan házra, lakásra, ahol semmilyen fenntartható megoldás nem található. A hőszivattyúval tehát nőnek az eladási esélyeink, mert az egyik legjobb zöld fűtési technikának számít. Hab a tortán, hogy a hőszivattyús fűtés az ingatlan értékét is emeli.

Mindenképp kérjük szakember segítségét a hőszivattyúhoz!

Ha a fentiek alapján úgy véljük, hogy számunkra is ideális lenne a hőszivattyús fűtés, akkor vágjunk bele bátran! Ehhez azonban olyan szakemberre lesz szükségünk, aki megtalálja az igényeinkhez és az ingatlanunkhoz leginkább passzoló hőszivattyútípust. A rendszer csak akkor lesz hatékony, fenntartható és kedvező árú, ha tökéletesen igazodik az egyedi adottságokhoz.