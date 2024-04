A válogatott sikerrel megvívott olimpiai selejtezője, és az arra való felkészülés miatt nem játszottak a csapatok az NB I-ben az utóbbi hetekben. Ezt megelőzően a Kohász kilábalva a gödörből, márciusban legyőzte a Kozármislenyt, a Budaörsöt és a Nemzeti Kézilabda Akadémiát, közte pedig vereség a Debrecentől, de az papírforma volt. A csapat a szünetben jó hangulatban dolgozhatott és készülhetett a kiesés ellen menekülő Békéscsaba elleni találkozóra. Mindenki abban bízott, ott folytatják a lányok, ahol a NEKA ellen a második félidőben abbahagyták.

DKKA - Békéscsaba 32-26 (13-9) DKKA: Oguntoye- Arany 2, Trawczynska 3, Borgyos 2, Paróczy 8 (7), Szalai 1, Sallai 5. Csere: Wéninger (kapus), Moreno 1, Lakatos 3, Nick 3, Agócs 1, Bouti, Gajdos, Török 3, Horváth A. Edzők: dr. Paic Róbert, Virág Roland. Békéscsaba: Pásztor - Horváth G. 4, Török 1, Bencsik 5, Gyimesi 3, Román 3, Szondi 1. Csere: Szabó (kapus), Bencsik-Giricz, Kücükyildiz, Zagar 6 (5), Mayer 1, Kukely, Csáki L. 2, Madera-Domokos. Vezetőedző: Rácz Sándor. Hétméteresek: 7/7, illetve 6/5. Kiállítások: 8, illetve 8 perc.

Nagy kérdés volt a találkozó előtt, miután a vendégeknek minden pontra égetően szükség van, ez mennyire tüzeli fel őket, vagy teszi éppen görcsössé. Utóbbi elkerülése szintén fontos volt a Kohásznál, ami a NEKA meccs első félidejében látható volt a társaságon, de utána sikerült megnyugodniuk és akkor óriási fölénnyel nyerni.

Már a bemutatásnál óriási csata bontakozott ki a felek között, legalábbis a lelátói hangpárbajban, ugyanis a Red Alert is riválist kapott, mert Békéscsabáról érkeztek törzsszurkolók, szintén síppal, dobbal és nádi hegedűvel felszerelkezve.

Két góllal a vendégek nyitottak, aztán Trawczynska talpról elengedett lökete volt az első hazai találat a 3. percben. Utána két labdát is elszórt a Csaba, a másodikkal tudott élni Arany, két kapufát érintő ejtésével lett egyenlő. Miután megint nem jutott lövésig az ellenfél, a kontrából a másik szélső, Sallai lőtt gólt éles szögből, ezzel az 5. percre máris fordított a Kohász. Támadásban továbbra is egymás után szórta el a labdákat a Békéscsaba, azonban Pásztor tett róla a kapujukban, hogy ne nőjjön a különbség.

Borgyos Pannát "faragják" a védők

Fotó: LI

A három percre befagyott állást végül Nick "olvasztotta fel" egy lerohanás után, 4-2, Szalai pedig test mellől felhúzott lövéssel késztette tapsra a közönséget. A 11. percben heteshez jutott a Békéscsaba, de Oguntoye védte Borbély büntetőjét, ellenben Paróczy nem rontotta el az övét, ezzel már 6-2 volt az állás.

Jött is a vendégek időkérése, hátha ki tudnak valamit találni - egy kiharcolt hetesből tíz perc után tudtak ismét gólt szerezni.

Aztán már akcióból is, a 14. percre ezzel megfelezték hátrányukat, 6-4. Felkeményedett a Békéscsaba védelme, és több hiba is jött a Kohásztól, ennek következtében a 18. percre egyre zárkózott az ellenfél, 7-6. Aztán Arany végre megtörte a hazai gólcsendet, de erre megint tudott válaszolni a Csaba, és ami a probléma volt, hogy támadásban ismét megakadt a csapat, miután négy percig nem sikerült gólt szerezni - jött is az időkérés. Bouti helyzetetét védte Pásztor, de egy jó labdaszerzés után Moreno fejezte be a lerohanást, pontot téve erre a periódusra, 9-7.

Török sózott oda Szalainak, amiért megkapta a saját és csapata első kiállítását a 25. percben, de az előnnyel elsőre nem sikerült élni, Borgyosnak védett a vendég kapus, majd a sokadik elrontott vendég támadás után ismét. Szerencsére a kipattanóval Lakatos élni tudott, 10-7, Horváth pedig az ellenfél újabb gólnélküli időszakát zárta le, aztán Lakatossal megint ők voltak eredményesek, 11-9. Ekkor elővette a hét a hat elleni játékot a DKKA, Sallai pedig eredményesen fejezbe be az akciót.

A félidő utolsó másodpercében hetest és kiállítást harcolt ki Arany, előbbit Paróczy értékesítette, így azért megnyugtató előnnyel mehettek pihenni a lányok.

A nyolc gólig jutó Paróczy Sára mutatja a csapat és saját teljesítményét- az ötöst

Fotó: LI

A szünet után a kapus nélkül támadó Békéscsaba egyből gólt szerzett Bencsik révén, de Paróczy keze ezúttal sem remegett meg a hetesnél, aztán pedig beállóból vágott be kapufás találatot. S, hogy bemutassa tudása repeortáját, nagyszerű labdaszerzés után Nicket hozta kihagyhatatlan helyzetbe, amivel kialakult az addigi legnagyobb különbség, hogy a 35. percben Sallai szép húzásával ezt tovább növelje, 17-11. Ám megint nem dőlhettünk teljesen hátra, mert újra jöttek a hibák és Nick kiállítása is, ezzel pedig újra látóvátolságra került a Békéscsaba, 17-14.

A 42. percre aztán még közelebb (19-16), sőt Pásztor védése és Mayer gólja után már csak kettőre, 19-17.

Mielőtt nagyon izgulni kellett volna, újra négyre nőtt a dunaújvárosi előny (22-18), a beszálló Wéninger is számos védést mutatott be, majd a hajrába fordulva fokozatosan növelte fórját a Kohász.

Fotó: LI

Jó védekezés mellett látványos akciók végén szerezték az újabb találatokat a lányok, amivel sikerült végleg megtörni a vendégek ellenállását, az 54. percben már 27-20 volt az állás. Az utolsó időszak így örömjátékot hozott, ekkor már csak a Red Alert énekelt teli torokból, a csabai kemény mag csendesen szemlélte az eseményeket és a DKKA fölényes győzelmét.