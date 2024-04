A helycserés támadás azért is helytálló, mert a Kerek Világ üzlethálózat egyik szakmai vezetőjétől, Tóth Erikától – a másik Szabó László – megtudtuk, amikor a dunaújvárosi bolt nyitása kapcsán megkerestük, hogy rég üzleti kapcsolatban állnak a Vianni hálózattal, és többször előfordult már, ha valahol a Vianni bezárt, ők költöztek a helyükre.

Ez a negyedik üzletünk. Az elsőt hat éve Veszprémben nyitottuk, a dunaújvárosit pedig a balatonfüredi követi a közeljövőben.

Tóth Erika elmondta, számára Dunaújváros nem ismeretlen, mivel a nagynénje idejött férjhez, és sokszor meglátogatta, korábban többször nyaralt Dunaújvárosban. A szakmai vezetőtől azt is megtudtuk, a Kerek Világ mitől is válik Kerek Világgá. Ennek bemutatására körbevezetett a polcok között, és ami nekem nem tűnt fel, arra felhívta a figyelmet.

Ez nem más mint az, hogy minden áru ára kerek. Vagyis két nullára végződik.

– Vannak olyan termékeink, amelyeket kettesével-hármasával lehet megvásárolni, mert ebben az esetben tudjuk az alacsony árakat biztosítani. Persze ez meg is nehezíti a dolgunkat, mert az árképzésnél nem egyszerű mindig kerek számokat kihozni. A Kerek Világ hivatalosan élelmiszer jellegű vegyesüzlet, ez azért jó, mert ebbe szinte minden belefér. Nyitáskor több mint tizenötezer féle árut tudtunk kínálni, de a készlet folyamatosan bővül, alakul, hiszen most még a vásárlási igényeket mérjük fel.

Fotó: Laczkó Izabella

Folyamatosan bővítünk, töltjük fel a raktárkészletünket,

mert ha nem így csinálnánk, sokkal később nyithattunk volna meg.

Arra a kérdésünkre, hogy miért tér el annyira a veszprémi nyitva tartásuk a dunaújvárositól, mint amennyire, hiszen ott hétköznap este nyolcig és szombat mellett vasárnap is várják a vásárlóikat, Tóth Erika így válaszolt.

– Ennek több oka van. Először is a veszprémi jóval nagyobb üzlet, mint a dunaújvárosi, emellett egy nagy multinacionális cég áruháza mellett van, így az ő nyitva tartásukhoz is igazodnunk kellett. Van egy másik üzletünk, ami ugyancsak tovább tart nyitva, mint a dunaújvárosi, az viszont egy lakótelepen működik, ahol a tízemeletes épületekből egy papucsban is leszaladnak egy-két apróságért. De mint az árukészlet végső kialakításánál, a nyitva tartás esetében is figyeljük az igényeket, és ha már nagyobb lesz a helyismeretünk, alakul ki véglegesen az üzlet árukészlete, nyitva tartási rendje. Az eddigi tapasztalataink kedvezőek, bízunk a jó folytatásban.