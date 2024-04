Hirdetés 1 órája

Futárból üzletvezető? Így léphetünk előre a vendéglátós ranglétrán!

A vendéglátós szférában több az előrelépési lehetőség, mint elsőre gondolnánk. Bárhol is kezd az ember, az átmenet mindig lehetséges. Így ha valaki futárként, pincérként áll munkába, talpraesettséggel és rátermettséggel hamarosan akár egy üzletvezetői pozícióban is találhatja magát – de a szakácsból is könnyen séf, konyhafőnök lehet.

Fotó: freepik.com (illusztráció)

Vendéglátós állások Baján: milyen pozíciókban dolgozhatunk? Mohács, Mohácsi-sziget, Duna partja – alighanem minden magyar számára kedves szavak és helyszínek ezek, ahova bármikor szívesen elmennének. Például élni, lakni, vagy enni-inni egy jót. Éppen ezért is akad sok vendéglátós munkalehetőség, például a szépséges Baja városában – az aktuális állások a linkre kattintva elérhetőek. Hogy léphetünk előre egy-egy pozícióból? A vendéglátás kicsit más, mint a multinacionális vállalatok, mégis adódnak hasonlóságok. Igaz, itt sokkal családiasabb és szorosabb a viszony a munkavállalók között. Sőt, szinte bajtársias – amikor a vendégek csak jönnek és jönnek, nincs megállás, és hosszú órákon, akár egész nap reggeltől estig megy a hajtás szinte megállás nélkül. Ilyenkor ismerszik meg az is, ki az igazán rátermett, vezető típus, aki karbantartja a dolgokat. Ő lehet épp a futár, a pincér is, akiből hosszú távon hamarosan üzletvezető vagy séf, lényegében akármi lehet. Készségek és kompetenciák a sikeres vendéglátós karrierhez Ebben a szektorban elsősorban nem a papírok, a végzettségek és a nyelvvizsgák számítanak – igaz, ezek megszerzése nagy előnyt jelent. De aki a gyakorlatban tud beszélni a külföldiekkel, érti a vendéglátás csínját-bínját és élvezi az egész légkört, itt megtalálhatja a számítását. De ez általában nem az iskolapadban, hanem az adott vendéglátó egységben derül ki. A vendéglátós karrier nagy munkabírást követel meg, de egyeseknek szinte igazi hivatássá válhat. Az állandó pörgés, az emberek, a változatosság és a „nincs két egyforma munkanap” típusú jelenség miatt ez sokaknak szép karrierutat ígér. Az egyes pozíciók pedig nem is olyan nagy az átmenet, és még akár könnyebb is lehet kamatoztatni tehetségünket és ezt meg is mutatni a tulajdonosoknak, vezetőknek, mint például egy nagyvállalatnál.

