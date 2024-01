Sokan átérezték a kiszolgáltatott helyzetét

Mint azt kedden megírtuk, Farkas Zsolttól eltulajdonították a kerekesszékét, amelyet a lépcsőházban tárolt. A cikkünk nyomán megmozdult az internetes olvasói közönség, többen megosztották posztjainkat, így elég hamar elterjedt a hír. Felhívtuk Zsoltot, hogy mi történt azóta, hiszen éppen bevásárolni indult volna, mikor észrevette a kerekesszék eltűnését.

– A lépcsőházi lakóközösség és a barátok is segítettek, nem maradtunk étel nélkül. Tegnap is bevásároltak nekem és ma is. Este sok hívást kaptam, többen is felajánlottak kerekesszéket. Volt egy nagyon kedves úr – sajnos már csak a keresztnevére emlékszem, Viktornak hívják – aki kettőt is elhozott hozzám. Sajnos nekem speciális székre van szükségem, így ezek nem voltak jók, mert mozgatnom is kell, azok pedig nehezek voltak. Az egyesületünkből egy kedves tagunk kölcsön adta az övét, hogy addig használjam, amíg meg nem lesz az enyém. A rendőrség már nyomoz az ügyben, de nem tudhatom, hogy visszakapom-e kerekesszékemet. Most azt vizsgáljuk, hogy igényelhetek-e magamnak újat, ha esetleg nem lenne meg az ellopott eszköz.

Nagyon jól esett az a sok-sok telefonhívás, üzenet, amit kaptam. Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki átérezte a kiszolgáltatott helyzetemet és segíteni akart. Nagyon meghatódtam ezen, úgy érzem, mintha az egész város megmozdult volna, hogy segítsenek nekem.

Egy mozgásában korlátozott ember számára eljutni a boltba kerekesszékkel sem kis feladat

Korábbi cikkünkben bemutattuk Híresembert, a dunaújvárosi videobloggert, aki arra vállalkozott, demonstrálja, hogy milyen nehézségekkel találkozik egy kerekesszékes, aki egy átlag panelből szeretne eljutni a boltba, majd vissza a lakásába.

Nem ez az első eset Fejér vármegyében, hogy kerekesszéket lopnak

2022-ben szinte ugyanaz történt, mint Farkas Zsolt esetében. Székesfehérváron, egy Mura utcai társasház zárt lépcsőházának földszintjéről egy ismeretlen személy eltulajdonította az ott tárolt kerekesszéket. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy a nyomozók rövid időn belül azonosították, majd elfogták a tettest, aki a gyanúsítotti kihallgatása során elismerte és megbánta tettét.