Az Európai Unió előírása, hogy 2040-re a jelenlegi 32%-ról 65%-ra nőjön a hulladékok újrahasznosítása. Ebben tud sokat segíteni egy olyan országos rendszer, amelyben az egyszerhasználatos italcsomagolásokat is vissza lehet váltani, és azok anyagát újra felhasználja az ipar. Ezt a célt szolgálja a MOHU által bevezetett REpont visszaváltási hálózat. Ennek a rendszernek köszönhetően akár 90%-os is lehet az italcsomagolások visszaváltási aránya. A szomszédos Szlovákiában is hasonló rendszert vezettek be, és alig egy év alatt 70%-os lett a visszaváltás az országban. Vagyis egy ilyen rendszernek köszönhetően eltűnhetnek az erdők mellől, a folyók partjairól a pet, üveg, aluminíum dobozhalmok, és hatalmas tehertől óvnánk meg a természetet.

Forrás: MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.

A új REpont rendszernek köszönhetően tavasztól fokozatosan egyre több visszaváltható palack jelenik meg a boltokban. Azért csak fokozatosan, mert a gyártók június 30-ig haladékot kaptak, addig hozhatnak forgalomba nem visszaváltható csomagolásokat.

A szabály egyszerű: az a palack, üveg vagy doboz visszaváltható, amelyért kifizettük az 50 forintos díjat, és amelyen megtalálható az 50 forintos logó.

A négyszáz négyzetméternél nagyobb eladóterű élelmiszerüzletek számára kötelező a REpont visszaváltási rendszerhez a csatlakozás, ezekbe visszaváltó automatákat telepít a MOHU. Immár 2200 ilyen automata van az országban, és a kötelezők mellett számos bolt önkéntesen csatlakozott. A 200 négyzetméternél nagyobb boltoknak kifejezetten ajánlott is a csatlakozás, hiszen a vásárlók száma is növekedhet a REpont rendszerrel. Azoknak a jellemzően kistelepüléseken található, kis területű boltoknak is van lehetősége csatlakozni a rendszerhez, ahol nem fér el egy automata.

Az ilyen kisboltok is a MOHU Partner Portálján keresztül jelentkezhetnek. A kézi visszaváltáskor a vásárló visszaviszi a palackot, a boltos egy applikáció segítségével visszaveszi azt, a vásárló pedig levásárolhatja az 50 forintját. A boltosnak mindössze egy nagyobb háztartási hűtőszerkénnyi helyre van szüksége, ahol tárolja a visszaváltott csomagolásokat. A MOHU rendszere pedig automatikusan jelzi a központnak, ha összegyűlt elegendő palack (kb. 700-1000, a megegyezéstől függően.) Ezt követően a mobil visszaváltó automata jármű hamarosan elindul a boltoshoz a begyűjtésre. A kisboltosnak nincs más dolga, csak átadni a gyűjtést a kiérkező mobil visszaváltó automata munkatársának.

Forrás: MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.

A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. és a Returmatic Solutions Zrt. együttműködése nyomán üzembe álló 83 új mobil RVM jármű a helyszínen azonosítja és tömöríti a csomagolásokat. Ezt követően a kereskedőnek automatikusan és azonnal átutalják a darabonként 50 forintos betétdíjat, emellett a MOHU visszavett csomagolásonként 5 forint kezelési díjat is fizet az üzemeltetőknek, ezzel is plusz bevételi forrást biztosítva számukra. Az esetenkénti begyűjtéshez a csomagolások tárolásának helyigénye nagyjából csupán egy négyzetméter, így mindezen előnyök üzletileg még inkább megalapozott döntéssé tehetik a kisboltok számára a rendszerhez való csatlakozást.

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a vásárlók jellemzően azt a boltot választják, ahol van lehetőség visszaváltásra. Képzeljünk el egy falut, ahol két bolt van, az egyikben visszaváltják a palackokat, a másikban nem. Várhatóan oda járnak majd többen, ahol visszaveszik az italcsomagolásokat.

Az üzlettulajdonosok a MOHU online ügyintézési felületén, a Partner Portálon regisztrálva csatlakozhatnak a visszaváltási rendszerhez, ahol további részletes tájékoztatás is elérhető.

A kézi visszaváltáshoz csatlakozó kisboltosok induláskor egy kezdőcsomagot is kapnak, amely segíti a tárolást (ún. roli kocsi), illetve a fogyasztói kiszolgálást (kézi nyomtató eszköz a visszaváltási bizonylatok fogyasztó részére történő kinyomtatásához).