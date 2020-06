A helyi labdarúgócsapat jó szériát teljesített a Fejér megyei II. osztály déli felnőttcsoportjában. A bajnokság lezárásáról ­Mergl István, a klub elnöke nyilatkozott lapunknak.

– Olvastam és ismerem a kialakult helyzetet, ez tehát már fix. Az amatőr bajnokságokat illetően úgy gondolom, hogy észszerű döntés született a lezárással. A tanulókat és a munkába járókat egy- vagy kétnapos szünetekkel nem lehet versenyeztetni. Az, hogy az elmaradt helyezések kinek, mennyire fájnak, azt mindenki saját maga fogja eldönteni – kezdte.

Majd arról beszélt, hogy a nagyobb gond talán a folytatás megtervezése. Abban bizakodik, az már zökkenőmentesen fog lezajlani. Ugyanúgy tervezi a jövőjüket, mint eddig is tette. Abban is bízik, hogy azok a játékosok, akik tavaszig náluk játszottak, velük kezdik a következő bajnokságot is, amire nagy terveik születtek.

– Nagyon várják már a folytatást. Sajnos azt még nem tudjuk, hogy milyen szabályozással fogunk találkozni. Az átigazolási időszak a mi osztályunkban is egy kényes kérdés, izgalmas szokott lenni, mert itt mindenki oda megy, ahol szívesen látják. Eddig még senki nem jelezte a távozási szándékát. Azt gondolom, hogy a játékosok szeretnek nálunk dolgozni. Az edzéseink a biztonsági előírásoknak megfelelően május második felében kezdődtek. A játékteret olyan állapotban tartottuk, ami ebben a pillanatban is alkalmas akár a bajnokság folytatására is. Felújítjuk a centerpályánkat, ahol szükséges, talajcserét is végzünk, és kapukat is korszerűekre cseréltük. A nézőtéren is változások lesznek – tette hozzá.