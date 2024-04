Gulyás Gergely a CPAC Hungaryn emlékeztetett: húsz éve lesz, hogy az Európai Unióhoz csatlakoztunk, s akkor úgy gondoltuk, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás az az intézményesített szabadság világába való bebocsátást jelenti. „Ehhez képest húsz év után azt látjuk, hogy az Európai Unióban is mi képviseljük a szabadságot, nekünk kell megküzdenünk a szabadságért, és mi vagyunk azok, akik ma is úgy gondoljuk, hogy mindenkinek lehetősége van a véleményét elmondani akkor is, ha eltér a mienktől” – fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter, írja a Magyar Nemzet.