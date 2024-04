A NAV kockázatelemzési rendszerén akadt fenn az a használtautó-kereskedő, akinél adóelkerülésre utaló körülményeket tárt fel a jogkövetési vizsgálat. A helyszíni ellenőrzéskor nagy értékű járműveket vettek leltárba a hivatal ellenőrei. A gépjárművek eredetét megbízási szerződésekkel igazolta a kereskedő, amik alapján az ellenőrök azokat a magánszemélyeket is vizsgálták, akik legalább két autó értékesítésére adtak megbízást. Ezek közül azonosítottak két szerb-magyar kettős állampolgárt, akik olyan vállalkozásnak is tulajdonosai és képviselői voltak, amelyek az adóhatósággal nem működtek együtt, és a kiállított számláikban szereplő ügyletekhez nem voltak sem szakembereik, sem eszközeik, és alvállalkozót sem vettek igénybe, ami számlagyári működésre utalt.

Az adóhatóság az egyik vállalkozás esetében 31,5 millió forint adókülönbözet megállapításán túl bizonyította azt is, hogy azt fiktív számlázási láncolat tagjaként, kifejezetten adóelkerülés céljából működtették.

Az ellenőrzés feltárta azt is, hogy a kettős állampolgárok magáncélra 419 millió, illetve 51 millió forintot vettek fel cégeik bankszámláiról, és papíron 75 millió forintot kölcsönöztek az autókereskedőnek. A NAV ezeknél a magánszemélyeknél is vizsgálatot végzett, amelyben egyikük 33 millió forintot érő autóját, és az autókereskedővel szembeni követelését is lefoglalta, ideiglenes biztosítási intézkedésként. Az ellenőrzés egy későbbi eljárásában beigazolódott, hogy a magánszemélyek és az autókereskedő közötti kölcsönszerződések hamisak. Tehát a valóságban a kölcsönügyletek nem történhettek meg, vagyis a társaság nem rendelkezett olyan, igazolt készpénzforrással, amely fedezetet nyújtott volna kiadásaira. A NAV ideiglenes biztosítási intézkedést is elrendelt a becsléssel megállapított, várható adókülönbözet és adóbírság 48 millió forintos összegére.

A kereskedőnél a végrehajtók ingatlant és 54 autót foglaltak le több mint 120 millió forint értékben. Ezután a társaság megfizette a NAV letéti számlájára a várható adókülönbözetet és adóbírságot.