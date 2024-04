Korábban úgy véltem, az interneten nem érdemes társat keresni, a személyes találkozásokban kell hinni. Ma már viszont határozottan állítom, az interneten veszélyes társat keresni! A köztévé bűnügyi magazinjában közölték azt a statisztikák, hogy a Facebook mintegy 3 milliárd felhasználóval rendelkezik világszerte, és most kapaszkodjanak meg, havi szinten 400 millió kamuprofilt törölnek!

Először jön egy kedves üzenet, az ismerkedési szándék. Van, hogy hetekig, sőt, hónapokig is tart egy levelezés, közben mindenféle témáról jól elbeszélgetnek a felek (gyerekekről, munkáról, hobbikról, mindamellett, hogy a reggeli és az esti jókívánságokkal is igyekeznek kötődést kialakítani). Amikor már kellően az áldozat bizalmába férkőznek a csalók, akkor dobják be a csalit: valamilyen cél érdekében pénzt kérnek.

Ez történt egy dunaújvárosi nővel is idén, amelyről április közepén tett feljelentést a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon.

Lucas elméletileg egy magyar származású kanadai állampolgár. Egy francia olajkitermelő cégnek dolgozik egy hajón. Az Instagramon idén január 1-jén kezdett el levelezni a dunaújvárosi nővel. Hamar megtalálták a közös hangot, mindketten özvegyek, vannak gyermekeik, sokban egyezik az érdeklődési körük is. Aztán márciusban a férfi pedzegetni kezdte neki, hogy májusban hazautazik Magyarországra, sőt véglegesen haza is költözne. Azt mondta, hogy előre küld egy csomagot, benne a személyes holmijával, készpénzzel és egy ajándékkal a nőnek. Kérte, hogy vegye át, és tartsa a kapcsolatot a futárcéggel. A nő beleegyezett, a segítő szándék vezérelte. Jöttek is az emailek, benne többek közt az, hogy van költsége annak, mire ideér a csomag. A nő ezt jelezte a férfinak, aki válaszában megkérte, hogy fizesse ki a költségeket és majd amikor hazaér, megadja a nőnek a pénzt.

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Első körben mintegy 200 ezer forintot kellett fizetni a szállítási díjra. A nő képeket is kapott az állítólagos csomag helyzetéről, például amikor valamilyen külföldi határon őrizték éppen (a látszatot igyekeztek fenntartani a csalók). Aztán jött még egy fizetnivaló: terrorelhárítási jogcímen mintegy 500 ezer forintot kértek a nőtől, amelyet egyébként két részletben tudott elutalni. Időközben rákérdezett a férfinél, hogy nem veri-e át, de persze Lucas megnyugtatta, hogy szó sincs ilyesmiről.

Aztán jött fizetnivaló arról, hogy ne a férfi, hanem a nő nevén legyen a csomag, majd adó jogcímen további 760 ezer forintot is fizetni kellett. Április 15-én kapta meg az utolsó emailt a nő, akkor 650 ezer forintot kellett volna fizetnie a kiszállításért, de ekkor már a rendőrséghez fordult. Összesen 2.320.000 forintot utalt el a nő.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, legyünk kellőképpen gyanakvóak, és ha pénzt kérnek tőlük (főleg ha olyanok, akikkel személyesen soha nem is találkoztunk) húzzuk meg magunkban a vészjelzőt! Figyeljünk az aprónak tűnő elemekre is, például jelen esetben az is a csalás gyanúját erősíthette, hogy a pénzt mindig ugyanarra a számlaszámra kellett utalnia (ami egy másik nő nevén volt).