Idén május 1-jén 10.30-kor nyitják meg a Sugárúti Fesztivált a Vasmű úton. A város főutcája ezen a napon idén is le lesz zárva a Kossuth Lajos és a Kohász utca közötti szakaszon. Ahogyan ez korábban is történt, ezen a részen a parkolókat is ki kell üríteni. A lezárással párhuzamosan idén is megtörténik az út és a parkolók takarítása, ezért a városüzemeltetés azt kéri a lakóktól, hogy az ott parkolók már előző este, április 30-án 18 óráig álljanak el a Vasmú út ezen szakaszáról.