A POK 2016- óta szervezi meg a mára már országossá nőtt tanulmányi versenyt. Míg az első években csupán egy háziverseny volt a Barangoljunk! az intézményben, később szépen kinőtte magát városi és térségi, majd a 2020-as évekre már országos méretűre. A verseny szellemisége és sikere miatt az Innovációs Minisztérium tehetséggondozási projektjébe is bekerült, a szervezők törekvéseit pályázati forrással is támogatták már az évek során. Ebben az évben 102 intézmény indult, 306 nevezővel, az ország minden megyéjéből érkeztek jelentkezők.

A három fordulós verseny online selejtezői után a mindent eldöntő megmérettetésre múlt pénteken a POK aulájában került sor. A megnyitón Borgulya Zoltán az intézményigazgatója a következőket mondta köszöntőjében:

– Nagyon fontos, hogy a tanulók más környezetben is megmérettessék magukat, mint általában, ezáltal reális képet kaphatnak tudásukról. Ezenkívül az ilyen közös események mindig lehetőséget kínálnak arra is, hogy kapcsolatok alakuljanak ki és barátságok mélyüljenek el.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A vetélkedő konferansziéja Pachmann Péter volt. A TV2 műsorvezetője, évek óta részt vesz a verseny szervezésben is, bevezetőjében azt hangsúlyozta, hogy akik a selejtezők után eljutottak a döntőbe, már mindannyian nyertesek.

A verseny zsűriének tagjai Borgulya Zoltán igazgató, Orbán Zsolt, Jakab Beáta és Ser Ádám szaktanárok voltak. A vetélkedő döntőjében tíz csapat jutott be, ahol az egyik fontos feladat a gasztrótúra volt, amelyen minden csapat menetlevéllel vett részt. Öt tájegységről kellett minél több információt megjegyezniük, és földrajzi tesztkérdésekre kellett válaszolniuk. Emellett számítógépes feladataik is voltak a versenyzőknek, valamint a többi csapat videófilmjeinek alapos megfigyelése után feltett tesztkérdésekre adott jó feleletek is értékes pontokat jelentettek a vetélkedőknek. Ugyanakkor multimédiás feladat is szerepelt a döntő feladatsorban, ennek során egy bográcsozásra invitáló plakátot kellett tervezniük a 7-8. osztályba járó diákoknak.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A nap végén a Barangoljunk elnevezésű verseny végén a következő eredmények születtek: a harmadik helyezést a Machu Picchu csapata nyerte el, akik az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium tanulói és Budapestről érkeztek. Az ezüstérmes helyezést a Kiliti barangolók csapata érdemelte ki, akik a siófoki Széchenyi István Általános Iskola diákjai. A legjobb csapat idén az IGUAZU lett, amely a budapesti ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium diákjaiból állt.