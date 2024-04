Ebben az évben is lehetőség nyílik arra, hogy akár ingyen élvezhesse bárki a XXX. Rockmaraton fesztivál minden programját. Vagyis így nem teljesen igaz a kijelentés, mert ingyen ebéd nincs, itt is fizetni kell, méghozzá kétkezi munkával. Akik vállalják, hogy négy napig részt vesznek a fesztivál építésében, színpadot építenek, kordont húznak, bármit elvégeznek, ami a fesztivál indítása előtt szükséges, azok karszalagot kapnak, amivel minden nap bejárásuk lesz a koncertekre. Sokaknak ez az egyetlen módja, hogy bejuthassanak álmaik fesztiváljára, de gyanítom, bőven vannak, akik ezt ingyen is megtennék, csak legyen újra maraton. Nem csak a zene számít, a közösségi élmény is nagyon erős.