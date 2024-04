Üdvözlöm önöket, a baloghtomi vagyok! A X. Szemétszüreten jártam Dunaföldváron. Az esemény kitalálója, szervezője és lebonyolítója az Aztakeservit Értékőr Egyesület. A mostani akciójukra is meghívták a környező települések hasonló gondolkodású polgárait, és ők a hagyományokhoz híven el is jöttek, segítettek, mert a földváriak is azt teszik náluk, csak szólni kell nekik egy jó célt emlegetve.

Fotó: Balogh Tamás

A szervezőket egy sor helyi vállalkozás is támogatta, a névsoruk a közösségi oldalukon megtalálható. A szörnyűségeket rejtő terep a Dunától nyugatra egy kb 5,0 km-es átmérőjű félkör külterületén kínálta magát. Mintegy százan jöttek össze és körülbelül harmincöt köbméter hulladékot gyűjtöttek. Hogy ez egy közösségépítés is volt? Hol itt a baj?! A legjobb arcokkal beszélgettem. Hallgassanak ki bennünket!