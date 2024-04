Pontozták továbbá a felderítést és a beavatkozáshoz választott taktikát is. A zsűri a csapattagok közötti kommunikáció és a szakszerű rádióforgalmazás mellett a sérült szakszerű ellátását is kiemelt figyelemmel követte. Vizsgálták, hogy a tűzoltóegységek felismerték-e az adott sérülést, illetve hogy a megfelelő ellátásban részesítették-e a sérültet. A szimulált műszaki mentés szakszerű végrehajtása mellett az idővel is küzdöttek a tűzoltórajok, ugyanis egy stopper mérte az irányítóból, illetve négy beosztott és egy medic képzettséggel rendelkező tűzoltóból álló hatfős csapat munkáját.