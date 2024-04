Ahogy a városi élet egyre intenzívebbé válik, úgy nő az esélye annak, hogy a zsebtolvajok célpontjává válunk. Ezek az ügyes bűnözők kihasználják az emberi figyelmetlenséget és a zsúfolt helyzeteket, hogy értékeinket ellopják. Az ilyen esetek nemcsak anyagi veszteséggel járnak, hanem megrendítik biztonságérzetünket is. Ám ne essünk kétségbe, mert számos módszer létezik arra, hogyan óvhatjuk meg magunkat és értékeinket ezektől a veszélyektől - írja az Origo.

Így működnek a zsebtolvajok

A zsebtolvajok tevékenysége általában szervezett és jól megtervezett. Kivárják az alkalmat, amikor az emberek leginkább figyelmetlenek a környezetükre, például zsúfolt tömegközlekedési eszközökön vagy forgalmas utcákon.

Az áldozat figyelmét elterelik valamilyen módon, például szólongatással, véletlen leöntésekkel vagy kérdőíves kutatással,

miközben egy másik társuk zsebtolvajként tevékenykedik. Gyakran alkalmaznak trükkös módszereket is, mint például az újság alá rejtett kezek vagy az áldozat zsebének felszakítása egy éles tárggyal.

A rendőrség közleménye szerint az átlagember számára szinte lehetetlen felismerni a zsebtolvajt: javarészt már csak azt vesszük észre, hogy nincs meg a tárcánk. A tömegbe beolvadva figyelik ki áldozataikat és egyedül vagy csoportosan zsebelik ki a gyanútlan járókelőket. A turisták nagyobb veszélyben vannak, hiszen azok a hely látványával és érdekességeivel vannak elfoglalva, környezetükre egyáltalán nincsenek tekintettel.

Legtöbb esetben a zsúfolt tömegközlekedési eszközökön, vasútállomásokon találkozhatunk velük. Gyakorlottságukról az alábbi felvétel is árulkodik:

Hogyan védekezhetünk?

A rendőrség 7 jó tanácsa:

Fokozottan figyeljünk környezetünkre és értéktárgyainkra.

Külső kabát-, illetve táskazsebben ne hordjunk értéket.

Lehetőség szerint szerint ne legyen egy helyen a tárca a kulcsainkkal, iratainkkal és telefonunkkal.

Vásárláskor ne tegyük félte tárcánkat, táskánkat - sose hagyjuk magára értékeinket még fizetés alkalmával sem!

Próbáljuk felismerni a lehetséges elkövetőt - ha gyanúsan viselkedik valaki a közelünkben, próbáljuk elkerülni.

Gyanús viselkedés esetén ellenőrizzük le értékeinket.

Tetten érés esetén hangosan kiabáljunk és kérjünk segítséget, valamint azonnal értesítsük a hatóságokat.

Mi a legjobb, amit tehetünk?

Szakértők szerint a hátizsák és a divatos "hasitasi", az övtáska a legrosszabb, amit választhatunk, mivel ezeket könnyű kivágni. Legjobb ha magunk előtt hordjuk táskánkat, szorosan a test mellett. Saját lelki épségének érdekében próbáljunk nem kitűnni az idegen terület tömegéből:

az állandó fényképezés, útikönyvek bújása azonnal elárul bennünket,

így túl könnyű célponttá válhatunk a zsebtolvajok számára.

Étteremben, diszkókban fizetésnél ne engedjük, hogy elvigyék kártyánkat olyan helyre, ahol nem látjuk mi történik. Nemcsak a fizikai kártyát, de annak adatait is könnyen ellophatják, amivel csúnya visszaélésekre adunk lehetőséget. Mindamellett készítsünk másolatot iratainkról és azt szeparálva tartsuk magunknál, hogyha mégis elveszítenénk őket, tudjuk igazolni személyazonosságunkat. A biztonság kedvéért köthetünk utasbiztosítást is, amelybe nemcsak az esetleges orvosi ellátást biztosítjuk magunknak baj esetére, hanem az anyagi káron felül az értékek meglovasítására is.