Minden meccs egy nagy feladat

Mielőtt beleélnénk magunkat a latolgatásba, nem csak az udvariasság okán, nézzük meg, hogy mi is történt ebben a szűklétszámú csoportban, amikor a péntek esti csata főszereplői, a dunaújvárosi fiúk az elmúlt fordulóban éppen szabadnaposok voltak. Az akkor született eredmények fontosak az ő számukra is, miután a második Mad Dogs 7–5-re kikapott a harmadik Tihanytól, utóbbiakat egyébként a 6. fordulóban 12–0-al ütötte ki a DF. A tihanyiak bár oda is szűkös kerettel érkeztek, de mégis meglepték a talán túlságosam elbizakodott Mad Dogs legénységét. Tanulságos lehet, hogy a 26. percben még 5-3-ra vezettek a hazaiak, aztán onnét négy góllal tömték ki őket a vendégek, aztán köszönték (az újvárosi csapattal együtt) a pontokat és távoztak.

A másik ágon az érdiek szívták egymás vérét, ahol az Asterix Érd 8–4-re nyert az újvárosiak pénteki ellenfelével szemben. Mindenek előtt nem álltak neki alibizni az egy-egy pontokért, hanem kövérgázzal jól megtépték a másikat! Egyébként egy tönkre nyert meccsen sem szabad elaludni, vagy korán ünnepelni, mert a legutolsók is föltámadhatnak, amiből gyakran lesz keserű az ébredés.

Egy a maga osztályában kiemelkedő képességű csapat (a Dunaújváros Futsal) tudja ezt, és várhatóan vastapsot csikar ki a közönségétől a záró sípszóra a péntek esti összecsapás után is.

Az állás