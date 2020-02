Erdélybe utaztak az Acélbikák a liga felsőházi rájátszásában

Egy hét alatt kétszer találkozott egymással a Dunaújvárosi Acélbikák és a Ferencváros-Telekom jégkorongcsapata az Erste Ligában. Szerdán a DAB hazai pályán 5–4-re nyert, szombaton Pesterzsébeten, ahogy mondani szokás, beleszaladtak a késbe, 11–4-re győztek a zöld-fehérek.

A mérkőzésről szóló tudósításunkat kezdjük rögtön a végén, hogyan is látták a találkozót az edzők.

David Leger, a DAB vezetőedzője: – Egy olyan Fradi volt most az ellenfelünk, amelyik legjobb arcát mutatta. Az a csapat tette ezt, amely amúgy is többször bizonyította, hogy nagyon erős. Próbálunk kisebb-nagyobb lépésekkel arra törekedni, hogy nagy csapat legyünk. Ez a mérkőzés jó lecke volt számunkra, beleszaladtunk egy nagy verésbe, ebből tanulnunk kell.

Fodor Szabolcs, az FTC vezetőedzője: – Az volt a tervünk, hogy hatvan percen keresztül azt a teljesítményt nyújtsuk, amit szerdán Dunaújvárosban negyven percig, amikor 5–4-re kikaptunk. Ezt sikerült megvalósítani. Ha hatvan percig jól játszunk, erre vagyunk képesek.

FTC-Telekom – DAB 11–4 (4–1, 4–1, 3–2)

Pesterzsébet, 1000 néző. Vezette: Haszonits, Juhász, Szabó, Muzsik.

FTC-Telekom: Arany – Karmeniemi, Pulli (1), Juusela 2, Nagy G. 1 (2), Tóth A. 1 (3), Rantanen 1, Tóth Gergely (1), Kulmala 3, Pavuk (1), Switzer (2), Hegyi (2), Sarcia 1, Hajós (1), Németh, Tóth R. 2, Boros, Jászai, Farkas, Roczanov (1), Tóth Gergő. Vezetőedző: Fodor Szabolcs.

DAB: Hughson (Pinczés B.) – Kovács 1, Vuorijärvi, Azari, Dansereau (2), Mazurek, Hüffner (1), Lendák, Somogyi 1 (1), Turcotte 1, Zanoski (3), Dósa, Hruby, Gebei, Pinczés, Silló (1), Gulácsi, Ráduly, Németh 1, Subotic, Tamás. Vezetőedző: David Leger.

A szombat délutáni mérkőzés már-már a régi, ősi és hősi időket idézte, amikor az Acélbikák és a Zöld Sasok találkozója kiemelt rangadónak számított. Ennek bizonyítéka volt, hogy a pesterzsébeti jégcsarnok majdnem megtelt (szép a létesítmény, csak egy picit kicsi), egy szektorban a dunaújvárosi hívek foglaltak helyet. Azt ki kell emelni, hogy jó hangulatú és nagyon sportszerű volt a szurkolás az egész mérkőzés alatt. Hogy ismét kiemelt, nagy rangadónak számít a DAB – FTC összecsapás, azt a találkozó előtti Pavuk Attila nyilatkozata is bizonyítja. A dunaújvárosi nevelésű csatár, aki most a Fradit erősíti, az alábbiakat mondta: – Nagyon örülök, hogy ilyen kvalitású meccsek vannak az Erste Ligában, mint amit szerdán is játszottunk Dunaújvárosban, és amire számítok ma is. Élvezetesek a mérkőzések az Erste Ligában, a nézők várják a találkozókat. Örülünk annak, hogy a Dunaújvárosi Acélbikák ismét meghatározó csapata a ligának, hiszen Dunaújvárosnak nagy múltja van a magyar hokiban.

Az Acélbikák ezt egyből az elején bizonyították is, hiszen a 6. percben Turcotte révén megszerezték a vezetést. Innentől kezdve azután már sok öröme sem a csapatnak, sem az őket elkísérő szurkolóknak nem volt, mert a Fradi alaposan megszórta őket. Bár tudom, hogy egy 11–4-es vereség után nem szép dolog azt említeni, hogy a játék képében egy ilyen kiadós DAB-vereség nem volt benne, de mégis ez igaz. Rendkívül nagy iramú találkozó volt, amelyen annak ellenére, hogy Hughson, a dunaújvárosiak kapusa nem mutatott rossz teljesítményt, gyakorlatilag minden veszélyesebb ferencvárosi támadás góllal ért véget. De az is az igazsághoz tartozik, hogy ezt a találkozót végig a Fradi irányította, tehát kétség sem férhet győzelmük igazságosságához. Az Acélbikáknak sok idejük nincs azon gondolkozniuk, hogy mi történt szombaton, mert már útra keltek Erdélybe, ahol ma Brassóban, kedden Csíkszeredában játszanak, és ezzel befejezik a felsőházban való szereplésüket. Ezen a két találkozón dől el, hogy az első háromban végeznek-e, és a rájátszásra választhatnak-e ellenfelet.