A gyergyóiak ellen vasárnap

A DAB szurkolóinak nem kell sokat várniuk arra, hogy hazai pályán is láthassák kedvenceiket, hiszen vasárnap 17 órai kezdéssel az Acélbikák a Gyergyói HK-t fogadják.

A gyergyóiak a legutóbbi sorozatban sem voltak gyengék, hiszen éppen csak lemaradtak az elődöntőről, a debreceniek csak a mindent eldöntő hetedik meccsen tudták búcsúztatni az erdélyi együttest. A Gyergyónak nyolc igen jó képességű légiósa van, egyikük a kanadai Phil Bushbacher, aki korábban már Dunaújvárosban is bizonyított. De van köztük KHL-t (Lescovs, Pesztunov, Vorobjov, ő az NHL-ben is szerepelt) megjárt hokis is.

Figyelmeztető, hogy a bajnoki cím egyik nagy esélyesét, az SC Csíkszeredát 4–1-re verték augusztusban a Gyilkos-tó Kupán.

A bajnokságot a Gyergyói HK az FTC ellen kezdte, ez a találkozó is lapzártánk után ért véget.

Néhány szó a dunaújvárosiakról. Három kapust, tíz védőt és tizenegy csatárt nevezett a klub az Erste Ligába. Ahogy az várható volt, Hüffner Adrián is csatasorba állt, ő már a civil életre koncentrál, a Mezőfalvi Zrt. egyik igazgatója, és amikor véget ér a mezőgazdasági szezon akkor gyújtja be a rakétákat, általában novemberre éri el az optimális formáját. Rengeteg a fiatal játékos a keretben, Somogyi Nátán és Gulácsi Ábris 2001-es, Barna Dávid 2002-es születésű, és öten 2000-ben látták meg a napvilágot. A két „veterán” az egyaránt 1986-os Azari Zsolt és Hüffner.

A DAB első hazai mérkőzése után a klub vezetése szurkolói ankétra hívja a drukkereket, előtte pedig egy pofa sörre.

Az egyesület közleményében az alábbiakat tudatta: „A Gyergyó elleni hazai összecsapáson is nagyon számítunk szurkolóinkra, akiket a remélhetőleg győztes mérkőzést követően egy-egy pohár sörrel (a készlet erejéig) is megvendégelünk. Szintén drukkereinket érintő nagyon fontos információ még, hogy a vasárnapi találkozót követően szurkolói ankétot szervezünk, amelynek a Sport Ételbár ad otthont, és ide is nagyon sok szeretettel várjuk az értünk szorítókat.”