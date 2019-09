Fesztiváli forgatag lesz péntektől a kúriában

A kisváros legnagyobb, országos hírű rendezvénye szeptember 13-án, 14-én, 15-én várja a látogatókat a szokott helyen, a Jankovich-kúriában.

Pénteken elsősorban a gyermekcsoportok élvezik a tökös programokat, ám a színpadi műsor a felnőtteknek szól elsősorban: a dunaújvárosi Franky B. után a violinos növendékek mutatkoznak be, majd Erdős Viola következik és a Kid Rock’n’Roll SE sportolói mutatnak be akrobatikus rock and rollt. A Junkies és az R-GO zárja a sort.

Érdekesek lesznek a kiállítások is, amelyek megnyitója pénteken 14 órakor lesz a rendezvényteremben. Láthatjuk a Perspektívák – Rácalmás képekben fotótárlatot, Bubutimár Éva kerámiáit, a foltvarrók munkáit, megnézhetik a levendulaszobát, a Mesél a múltunk kiállítást, a 25 éves városvédő egyesület fényképtárlatát, Zsigmond László és a Kvadrum Építész Kft. fotókiállítását.

A szombati színpadi kínálat 13.30-tól: Apple country Club, Opánke Szerb Tánccsoport, Ámokfutók, brazil dobosok, Rúzsa Magdi és eFKa zenekar. Közben 17 órakor hallhatják a fesztiválköszöntőt. Vasárnap a színpadon 12.40-től: Violin, Csocsesz, Mezőfalvi Sváb Táncegyüttes, operettvarázs, tökdekorációk értékelése, USNK és Bikini.

A gyerekeknek bohóc show-t, vidámparkot, mesesarkot, játszóházat, kézműves foglalkozásokat, arcfestést, hajfonást ajánlanak a szervezők. Nem hiányozhatnak majd a gasztroélmények sem, sőt veterán autók és motorok bemutatója egészíti ki a kínálatot. Lesznek romantikus tökdekorációk, faraghatunk töklámpást, megnézhetjük az óriástök országos versenyét, és indul a Töklámpás bringatúra is.