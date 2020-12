A karácsonyra készülődve már az angyalok városa lett Földvár

Nem túlzok, tessék utána járni! Kellemes sétát tehetnek a társaságukban Dunaföldváron. Az elmúlt hétvégén sok szorgos kéz munkája nyomán költöztek oda az angyalok. Alapos előkészítés után, dacolva a rossz idővel, egy lelkes csapattal végzett díszítést követően, ünnepi külsőt öltöttek a város központi terei. Horváth Ircsivel, az ötletgazdával és a lebonyolítás menedzserével beszélgettünk.

Egy nagyon nehéz év végén állunk, de most sem hagytuk magunkat, egy kis szépséget adtunk a városunknak. Külön nehézséget jelentett az, hogy természetesen még a közösségi munkánk során is be kellett tartanunk a mostani helyzetre érvényes jogszabályokat. Figyeltünk a távolságtartásra, és arra is, hogy minden díszítő csoportunk létszáma tíz fő alatti legyen. Az idén a Béke téren, a Piac téren, a Duna-parton, a belvárosi utcákban és a Főtéren tettük a dolgunkat. Tizen­nyolcan voltunk, akikről elmondhatom, hogy ők az állandó segítőim, a „kemény mag” – fogalmazott kérdésünkre válaszolva Horváth Ircsi ötletgazda.

– Mióta készültek erre az akcióra?

– A szokásos húsvéti tojásfa-díszítésünk sajnos a Covid miatt meghiúsult. Ezért aztán áprilistól október végéig, saját kezűleg készítettem el ezeket az angyalkákat! Több mint ezernégyszázan vannak! Hogy ez rengeteg munka volt? Az eredményt nézem, készen vagyunk, és biztosan sok örömöt fogunk vele okozni.

– Félteni kell az angyalokat?

– Akkor nem hoztam volna ki ezeket a szabad ég alá. Biztosan lesznek, akik rosszul bánnak majd velük – az benne van a pakliban, de ha már jó előre a kifogásokat és a rossz lehetőségeket keressük, akkor nem is szabad nekiállni semminek sem. Én bízom az emberekben. A tojásfás akciónál is kiderült, hogy szerencsére sokkal több a jó ember, aki megbecsüli az ilyen szépségeket is, amiket mindenkinek szánunk. Most nagyobb területet díszítünk, remélem, szívesen látják, és vigyáznak rá az arra járók!

A tél következik, de mégis feldíszítették a szép Duna-partot is. Erről a következőt mondja el nekünk Horváth Ircsi:

– Az a helyszín a palacsintás Guinness-rekordkísérlet óta a legnagyobb kedvencem. Ráadásul azóta az ország egyik legszebb Duna-parti parkjává alakult, ahol sokféleképen lehet kellemesen eltölteni az időt. Nagyon büszkék vagyunk rá. Az arra sétálókat kétszáznyolcvanöt, az ottani korlátokról nézelődő angyalka várja.

– A városközpontban mi a helyzet? Azt miként varázsolta párját ritkítóan széppé advent heteire a lelkes csapat?

– A Béke téren példának okáért az ottani korlátokra is került a kedves angyalkáinkból egy népes csoport, s mellettük a kisfák is kaptak díszeket. A különleges, növényekből készült szobrunk is elegánsan újjászületett. Azt is érdemes lesz megcsodálni. A belváros utcáinak egy részét is sikerült szebbé tennünk, ahogy a Piacteret sem hagytuk ki, hiszen az is az egyik büszkeségünk. A városunk karácsonyfája a Főtéren ékeskedik.